Brezilyalı milyonerden ilginç karar... İşte bu hiç beklenmiyordu! Yapacağı hamleyi dünyaya duyurdular

Brezilyalı milyoner, ölümü halinde akrabalarının almasını istemediği tüm servetini ünlü futbolcu Neymar'a bırakacağını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da bir milyonerin aldığı ilginç karar, ülke medyasının gündemine oturdu. İsmini açıklamak istemeyen Brezilyalı iş insanı, olası ölümünden sonra bütün mirasını hayranı olduğu yıldız futbolcu Neymar’a bırakacağını duyurdu.

Metropoles isimli yerel bir medya kurumuna konuşan milyoner şahıs, Neymar'ı sevdiğini ve kendisini onunla çok özdeşleştirdiğini belirterek "Ben de onunu gibi iftiradan muzdaribim. Ben de çok aile odaklıyım ve babasıyla olan ilişkisi, bana vefat eden babamla olan ilişkimi hatırlatıyor. Sağlığım pek iyi değil ve bu yüzden eşyalarımı bırakacak kimsem olmadığını gerçekten gördüm… Devletin veya anlaşamadığım akrabalarımın eşyalarımı almasını istemem” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aile hukuku ve miras uzmanı avukat Marcelle Marques, konuya ilişkin Brezilya basınına, yaptığı açıklamada yabancı bir kişiye belirli bir kişiye bırakmanın mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Brezilya miras hukukuna göre, söz konusu milyonerin sahip olduklarının sadece yüzde 50'sini aile dışında bir kişiye bırakabiliyor. Diğer yüzde 50'lik kısım yasal varisler arasında dağıtılıyor. Tgrthabere göre;

Forbes dergisine göre yıllık kazandığı 85 milyon oolar gelir ile dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar, 30 yaşındaki Brezilyalı milyonerin vefatının ardından büyük bir servete daha kavuşacak.

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