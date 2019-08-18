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Brezilya elmas kaynıyor

Brezilya’daki yanardağ patlaması ile 4,5 milyar yıllık bir elmas rezervi keşfedildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:42
Brezilya elmas kaynıyor

Dünya çekirdeğine yakın bir yerde Ay’dan daha yaşlı büyük miktarda elmas rezervi keşfedildi. Brezilya’daki şiddetli yanardağ patlamasıyla yüzeye çıkan elmasların, 4,5 milyar yıldır hareketsiz beklediği bildirildi. Bilimsel Science adlı bilimsel yayında yer alan araştırmaya göre uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup, elmasların ‘mükemmel zaman kapsülleri’ görevi gördüğünü ve onlara gezegen oluştuktan kısa süre sonra başlayan kargaşa dolu dönemin içyüzünü anlamak için önemli bilgiler verdiğini söyledi. 

AY İLE ÇARPIŞMADAN KALMA

Araştırmayı yürüten grubun başındaki Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Dr. Suzette Timmerman, yeryüzünün 410 kilometre derinliğinden çıkarılan elmaslar hakkında, “Brezilya’daki Juina bölgesinde, yeryüzünün epey derinliklerinden gelen 23 elmastan helyum gazı çıkarmayı başardık. Bu gazlar Dünya ve Ay’ın çarpışmadan kalma” dedi. 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:42
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