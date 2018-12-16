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Brezilya basını resmen duyurdu! Galatasaray'ın...

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray'da forma giyen Mariano'nun Brezilya Serie A takımlarından Flamengo ile anlaştığını duyurdu.

16 Aralık 2018 Pazar 11:39
Brezilya basını resmen duyurdu! Galatasaray'ın...

Galatasaray'da forma giyen ve bir süredir Flamengo'nun radarında olan Mariano ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun Flamengo'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, Fox Sports'un haberine göre bu transfer %99 sonuçlandı.

Galatasaray yönetimi Ocak ayında önceliği golcü transferine verirken, yönetim bir yandan da elden çıkaracağı futbolcuları belirliyor. Fox Sports Brasil'in haberine göre, Galatasaray ile Flamengo arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve bu transfer %99 itibariyle sonuçlandı. Ocak ayında Mariano'nun resmen ayrılacağı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:39
  1. Galatasaray
  2. Brezilya
  3. Flamengo
  4. Mariano
  5. Transfer haberleri

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