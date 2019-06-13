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Brezilya basını resmen duyurdu! Fenerbahçe'de Eduardo Sasha sesleri

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen Sasha için girişimlere başladığı iddia edildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 02:49
Brezilya basını resmen duyurdu! Fenerbahçe'de Eduardo Sasha sesleri

Süper Lig’de yeni sezon için şampiyonluk planları yapan Fenerbahçe takviye konusunda henüz adım atmazken, medyada bir çok oyuncunun adı dolaşmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler’in Santos forması giyen Eduardo Sasha’yı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini ileri sürdü.

 

Brezilya medyası duyurdu!

Yahoo Esporte, Kanarya’nın daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuca ulaşamadığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda Santos’un kapısını bir kez daha çaldığını duyurdu. Yönetimin hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen zaman zaman da forvet arkasında görev alan Sasha için 1 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor. Santos’un daha önce reddettiği satış konusuna paraya ihtiyacı olduğundan sıcak bakabileceği ancak Fener’in önerdiği 1 milyon euroyu az bulabileceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 02:49
  1. Fenerbahçe
  2. Sasha
  3. Santos
  4. Brezilya
  5. Eduardo Sasha

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