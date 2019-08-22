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Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok iddia: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde meydana gelen yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:31
Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok iddia: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Amazonlarda arka arkaya yaşanan yangınlarla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etti.

Sivil toplum kuruluşları, yangınları Ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin'den fazla orman yangını çıktı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.

"Kanıtım yok"

Çarşamba günü konu ile ilgili medyanın karşısına çıkan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu. Sağcı lider, "Bana göre orman yangınlarını STK'lar başlatmış olabilir. Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmak" dedi. Bolsonaro, bazı grupların ellerinde kameralarla ormanlara giderek yangın çıkardıklarını savundu. Brezilya lideri, bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece 'böyle hissettiğini' söyledi.

Çevreci gruplar ise Bolsonaro'nun iddialarını "saçmalık" olarak niteledi ve Brezilya liderinin "dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını" öne sürdü.

Bölgede yangın günleri düzenleniyor

Bu yılın Temmuz ayında bölgede hızla bir ormansızlaştırma yaşanmaya başladı. Bunu aynı bölgede Ağustos'ta peş peşe çıkan yangınlar izledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bazı bakanların ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklayan Uzay Araştırma Kurumu'nun başkanı geçen ay görevinden alındı.

Bu yangınlar sonrası Norveç ve Almanya da Amazon fonuna yaptığı bağışları durdurdu. Norveç'in bu fona 10 yıl içinde 1,2 milyar dolar aktardığı belirtiliyor.

 

Kaynak: BBC Türkçe

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:31
  1. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
  2. orman yangınları
  3. orman yangını

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