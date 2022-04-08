bp Türkiye “Gelişim, Seninle” ile Gençlerin Yanında Olmayı Sürdürüyor

Üniversite çağındaki gençlere 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirme, farklı kültürleri tanıma, dil engeli nedeniyle erişemedikleri bilgilere www.gelisimseninle. com üzerinden erişme fırsatı sunan ve iş dünyasına hazırlayan bp Türkiye’nin gençlik projesi Gelişim, Seninle bu yıl da sürüyor. Gençlerin gelişimini destekleyen sosyal sorumluluk projesi Gelişim, Seninle’nin ikinci döneminin kazananları danışma kurulunca belirlenirken, Türkiye’nin pek çok farklı üniversite topluluğundan online eğitimleri tamamlamış öğrencilerin BM Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda projelendirdiği 19 sosyal fayda odaklı çalışma hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversite kulüp ve topluluklarının katıldığı Gelişim, Seninle’de gençler öncelikle online kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlıyor. Aldıkları eğitimlerin ardından ulusal ya da yerel çapta yaşadıkları bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal proje hazırlıyorlar. Danışma kurulunun değerlendirmesi sonrası seçilen projeler 10 bin TL hibe ile finansal olarak desteklenirken, uygulama aşamasına geçildiğinde de bp Türkiye gönüllüleri, takım koçu olarak gençlere eşlik ediyor. Projenin ilk döneminde dokuz projeye verilen hibenin ardından bu dönemde 19 proje ile Gelişim, Seninle’nin verdiği hibe miktarı toplamda 280 bin TL’ye ulaşmış oldu.

Bu yıl proje kapsamında 33 ilden, 60 üniversitenin 91 kulüp ya da topluluğundan 552 öğrenci kapasite geliştirme eğitimlerine katılırken, gençlere toplamda 62 oturumda, 124 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde 31 bp Türkiye çalışanı Gelişim, Seninle gönüllüsü olarak birebir koçluk görevi üstlendi.

Gelişim, Seninle sayesinde gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ve onları daha yakından tanıyarak gelişimlerine şahit olduğunu, bir yandan da ortaya koydukları sosyal fayda projeleri sayesinde geleceğe daha umutlu bir şekilde baktığını belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan proje ile ilgili açıklamasında “Günümüz dünyasında her bir gencimizin, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğine inanıyor ve bp Türkiye ailesi olarak bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Gelişim, Seninle tam da bu ihtiyacın karşılığı bir proje, üniversite çağındaki gençlerimizi içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarma yolunda destekliyor ve yol gösteriyoruz. Gelişim, Seninle’nin ikinci döneminde de yine şahane projeler ile karşılaştık. Organ bağışı farkındalığından robotik uygulamalara, tarım ve tekstil gibi farklı sürdürülebilirlik modellerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan çeşitlilikte gençlerin kendi bölgelerinin ihtiyacına dayanarak tasarladıkları projelerde bp Türkiye gönüllülerinden oluşan takım koçlarımızla yanlarındayız. Bu açıdan da projelerin takipçisi olmayı sürdürdüğümüzü söylemek isterim. bp Türkiye ailesi olarak desteğe değer görülen projelerin tamamlandığını ve hayat bulduğunu göreceğimiz günleri iple çekiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları kapsamında sosyal fayda yaratacak projeler; Gelişim, Seninle danışma kurulunca hibe almaya değer görüldü. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişim alanında uzman kişiler ve bp Türkiye’nin her iş kolundan bir ya da iki kişilik ekiplerinden oluşan danışma kurulunda yer alan isimler: Arzu Çekirge Paksoy (Gazeteci), Yasemin Salih (Gazeteci), Doç. Dr. Itır Erhart (Akademisyen, sosyal girişimci), Dr. Ali Ercan Özgür (Sosyal girişimci, İhtiyaç Haritası kurucusu), Sunay Demircan (Sosyal yatırım danışmanı / STGM Kurucu Üyesi), Tümkan Işıltan (bp Türkiye Ülke Başkanı), Hakan Türker (bp Türkiye Dış İlişkiler Başkanı), Hande Ortaç (bp Türkiye Satışlar Acente Müdürü), Nilay Tatlısöz (Castrol Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Pazarlama Müdürü), Gazi Anbar (BTC Boru Hattı Operasyonlar Müdürü), Cem Çakıroğlu (BTC Boru Hattı Çevre Müdürü), Cansu Akkuş (bp Türkiye Dış İletişim Koordinatörü), Suna Ercan (bp Türkiye Sosyal Yatırımlar Müdürü)

İkinci etabı sona eren seçmeler sonucunda 10.000 TL hibeye değer görülen projeler: