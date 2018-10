Bozulmuş et sağlığı tehdit ediyor

Sağlık riski taşıyan etlerin gözle anlaşılması her zaman mümkün değildir Özellikle de çiğ hayvansal ürünlerde mikroorganizmalar bulunur. Bunlar, et de dâhil gıda maddelerinde olmaması gereken ve insan sağlığını riske atan "patojen" denilen bakterilerdir. Bunlar henüz ortamda gözle görülür biçimde bozulmaya sebep olmamış da olabilir, maalesef tüketicinin bunu anlaması mümkün değildir.



Her zararlı mikroorganizmanın yol açtığı birçok sağlık sorunu vardır. Salmonella ve listeria adlı iki bakteri öncelikle mide barsak sistemine geçerek (gastroenterit) sebep olabilmektedir. Salmonella şiddetli ishale ve buna bağlı olarak su elektrolit kaybına yol açarken, listeria şiddetli kramp ve bulantı yapar. Bu bakteriler kana geçerek başka organlara da taşınabilmekte ve oralarda da hastalık oluşturabilmektedirler. Etkiledikleri organlara bağlı olarak oluşturdukları hastalıklar daha ağır geçmekte ve özellikle listeria ölümlere sebep olabilmektedir. Ölüm oranları ise yaşlı, çocuk ve hamilelerde daha fazladır. Bakteri ayrıca, hamile kadınlarda düşüklere de yol açar.

KASAPTAN ET ALIRKEN...

Mutlaka kayıtlı, adresi belli olan yerlerden alışveriş yapmalısınız. Et alırken, bütün parçayı görüp, kuşbaşı veya kıymayı kendiniz hazırlatın. Hazır kıyma satışı yasaktır. Bir tüketici olarak, etin kesim yerinde veteriner hekim kontrolünün olup olmadığını mutlaka sorgulayın.



Et kasaptan alındıktan sonra, en kısa sürede eve ulaştırılmalı, hemen buzdolabına alınmalı ve 1-2 gün içerisinde pişirilmelidir. Fazla alıp eti dondurucuya koymayın. O et çözüldüğünde et olmaktan çıkar saman niteliğine döner. Besin değeri kalmaz.

ETİ PİŞİRİRKEN...

Etin iyi pişmesi çok önemlidir. Etin merkezinin de iyice pişmesi, ancak yanma veya kömürleşme oluşmaması sağlanmalıdır. Et ile temastan sonra başta eller ve kullanılan tüm ekipmanlar ılık su ve deterjan ile yıkanmalı ve iyice durulanmalıdır.



Ete kırmızı rengini veren miyoglobin adlı doğal bir pigment vardır. Tüketiciler açısından bu madde tazelik göstergesidir ancak mikrobiyolojik yönden tek faktör değildir.



Şarküterilerde kullanılan nitrit ve nitratlar da ete pembelik kazandırır. Yani et taze diye sizi aldatabilirler.