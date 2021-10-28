Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savaş teknolojileriyle adından söz ettiriyor.

Bu teknolojiler içinde öne çıkanlar arasında Bayrak tarafından üretilen İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hakk’a yürüyen Milli Görüşçü Özdemir Bayraktar, geride bıraktığı izler nedeniyle birçok kesimden büyük takdir toplarken, ODA TV’de de ‘Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir’ yorumlarına sebep olan bir haber yayınlandı.

Bayraktar'ın vefatı sonrası Oda TV tarafından hazırlanan "Emperyalizm nedir usta... Bu haberde yazılandır. Konu: Özdemir Bayraktar mücadelesinin kimleri rahatsız ettiği..." başlıklı övgü dolu haberde kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Baykar tarafından geliştirilen SİHA'lar için haberde "Suriye, Libya ve en son da Dağlık Karabağ'daki yaşananların ardından dünya medyasının manşetlerini süslemişti." denilirken, vefat eden Özdemir Bayraktar’dan övgüyle söz edildi.

Oda TV haberine şu ifadelerle devam etti.

"Türkiye’nin ilk yerli ve milli İHA üreten Özdemir Bayraktar ailesinin Baykar şirketi emperyalistlerin devamlı hedefi oldu. Önce Bayraktarların motorlarını üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products (BRP) firması 'kullanımı belirsiz olan ülkelere' yapılan ihracatı 26 Ekim 2020 askıya alındığını duyurdu. Ardından da Kanada yapımı görüntüleme ve hedefleme sistemleri kullanan Bayraktar'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda kullanıldığı iddiaları sonrası askıya alınan ihracatı Nisan 2021'de tamamen durdurdu.

Ambargo uygulanan ve hedef haline getirilen Baykar'ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 14 Nisan günü kararın ardından 'İlk notu 6 ay önce yazmışız. Değişen bir şey olmadı. 6 ay sonra da olmayacak. Muhtemelen 6 aya kalmaz bir daha yazarız' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Selçuk Bayraktar sözlerini şöyle bitirdi:

Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40'a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA'larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz."

Merhum Özdemir Bayraktar'ın Baykar'ı kurduğu dönemlerin de hatırlatıldığı haberde şu cümlelere yer verildi:

"BAYKAR MAKİNEYİ KURDU

Geçen günlerde toprağa verilen Özdemir Bayraktar, 1986 yılında Baykar Makine’yi kurdu.

Baykar, 1986’dan bu yana Türkiye’nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalıştı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Araçlarını Özdemir Bayraktar ailesinin Baykar şirketi üretti.

Baykar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren ve yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojileri başarısı da bulunuyor.

Kendi finanse ettiği Ar-Ge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye’de yüzde 93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, İnsansız Hava Araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemlerini geliştirdi."

Milli Görüş'ün merhum lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan ile Özdemir Bayraktar arasındaki yakınlığa dikkat çekilen haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"MİLLİ GÖRÜŞÇÜ BAYRAKTAR AİLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar, Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. "

Oda TV, Özdemir Bayraktar haberini Soner Yalçın'ın yazısından şu alıntıları yaparak tamamladı:

"Özdemir Bayraktar’ın da Türk silah ve savunma sanayisi için önemli olduğunu vurgulayan Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, Bayraktar ailesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

“Özdemir Bayraktar, Erbakan'ın İTÜ'deki Milli Görüş ekibinden. Ki 1972'de mezun olunca Erbakan'ın İTÜ'den sınıf arkadaşı Motorlar Kürsüsü'nden Prof. Dr. İsmail Hakkı Öz'ün asistanlığını yaptı” diye yazan Yalçın şu satırları kaleme almıştı:

“Gümüş Motor'u kuran Erbakan, Prof. Öz ile TMMOB'un düzenlediği 1962 Sanayi Kongresi tertip komitesinde yer aldı.

2 Şubat 1962 tarihinde İTÜ Taşkışla'da yapılan ilk Sanayi Kongresi'ni bugün kim hatırlıyor?

-Hidroelektrik Enerji Kaynaklarının Memleketin Endüstriyel Gelişmesindeki Etkileri…

-İnsan Gücünün Değerlendirilmesinde Ağır Endüstrinin Rolü…

-Yerli Motor Pompası ve Santrifüj Sanayi'nin Önemi…

-Türkiye'nin Maden Sanayi ve Demir-Çelik Sanayii'nin Yakın Geleceğine Toplu Bakış…

-Türkiye'de Milli Gelir Potansiyelinin Tespiti

Kimi konu başlıkları bunlar.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin yerli “Devrim Otomobili” sembolüyle başlattığı milli sanayi arayışının ürünüydü bu çalışmalar…

Türkiye'yi sanayide kendine kul yapmak isteyen emperyalizm kuşatmasını aşma çabasıydı bunlar…

Türkiye, Devrim Otomobili'nden Teknofest'teki Uçan Araba Tasarım Yarışması'na uzanan hayli dikenli süreç yaşadı/yaşıyor…