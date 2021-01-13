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Gündem "Bozuk saat" doğruyu gösterdi! Okan Bayülgen: TikTok'ta dans edenler geri zekalı
Gündem

"Bozuk saat" doğruyu gösterdi! Okan Bayülgen: TikTok'ta dans edenler geri zekalı

Duyarlı Müslümanlar arasında “bozuk saat” olarak bilinen O. Bayülgen, sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Instagram'ın korkunç bir yer olduğunu, TikTok'un iste çocukların IQ'sunu düşürdüğünü" belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:09:00 -
"Bozuk saat" doğruyu gösterdi! Okan Bayülgen: TikTok'ta dans edenler geri zekalı

Duyarlı Müslümanlar arasında “bozuk saat” olarak bilinen O. Bayülgen, sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Instagram'dan yapılan bir canlı yayına konuk olan Okan Bayülgen, programa katılmak için telefonuna Instagram indirmek zorunda kaldığını belirtti.

Telefonunda sosyal medya platformlarının uygulamalarını tutmadığını bildiren Bayülgen, Instagram'ın korkunç bir yer olduğunu söyledi.

"TikTok'ta dans edenler geri zekalı"

TikTok hakkında da konuşan Okan Bayülgen, bu platformda dans edenlerin geri zekalı olduğunu söyledi.

Okan Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

Facebook ve WhatsApp hakkında da konuşan Okan Bayülgen, "Bu Instagram ve Whatsapp Mark Zuckerberg değil mi en son Elon Musk açıklama yaptı 'Use signal', bir anda Whatsapp bize dedi ki Allah o Whatsapp'ı da kahretsin. Ben bu bilgileri Facebook'la paylaşıyorum. Hangi Faceboook bu mezarlık Facebook." dedi.

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