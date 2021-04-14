BOZDOĞAN füzesi nedir? BOZDOĞAN teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Milli Teknoloji Hamlesiyle ilgili paylaşım yapan Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle; Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.”

BOZDOĞAN teknik özellikleri neler?

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ (Görüş Ötesi) füze ailesi ile Gökdoğan / Peregrine uzun menzilli (AR Güdümlü arayıcı başlık), Bozdoğan / Merlin Kısa menzilli (IIR Güdümlü arayıcı başlık) havadan havaya atılan füzeleri ilk kez IDEF fuarında sergilendi. Bu füzeler hava-hava türü (uçaktan uçağa atılan) ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini taşıyor.

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmıştır. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacaktır. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığı geliştirme aşamasındadır.

Göktuğ füzesinin Varyant-2 (Bozdoğan / Merlin) füze modeli kullanıma alınacak ve F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” füzesinin yerini alacak. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Gökdoğan / Peregrine) füzesi ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulacak.

BOZDOĞAN nedir?

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmıştır. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacaktır. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığı geliştirme aşamasındadır.

BOZDOĞAN'ın menzili ne kadar?

Bozdoğan / Merlin füzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin halen kullanımında olan kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder füzesinin yerini alacak, kısa/orta menzilli bir hava-hava füzesidir. Füze IRIS-T gövde yapısını kullanan, Hisar-A ve Hisar-O da kullanılan Aselsan IIR arayıcı başlığını kullanacaktır. Füzenin envantere girmesi, Hisar programı tarafından Aselsan tarafından geliştirilmekte olan IIR başlığın tamamlanmasının ardından çok kısa bir sürede gerçekleşebilecek durumdadır.