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Bozankaya’dan Latin Amerika atağı

Şili ve Kolombiya’nın Büyükelçileri, Bozankaya’nın Ankara’daki tesislerine ziyarette bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
Bozankaya’dan Latin Amerika atağı

Şili ve Kolombiya’nın Büyükelçileri, Bozankaya’nın üretim fabrikasını yerinde incelemek ve potansiyel iş birlikteliği fırsatlarını görüşmek üzere Bozankaya’nın Ankara’daki tesislerine ziyarette bulundu. Şili Büyükelçisi José Manuel Silva Vidaurre ve Kolombiya Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra’yı ağırlayan Murat Bozankaya, üretimdeki yeniliklerini, raylı sistemler konusundaki geliştirmelerini, her ülke ve şehre özel hazırladıkları çözüm projelerini büyükelçilere aktardı.

‘Fikir alışverişinde bulunduk’

José Manuel Silva Vidaurre, “Firmanın Latin Amerika’da, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi kirletmeyen ulaşım araçlarını teşvik ettiğimiz Şili’de, çok parlak bir geleceği olabilir” dedi. Juan Alfredo Pinto Saavedra ise ”Bozankaya’nın Kolombiya’da önemli projelere imza atacağına dair inancım tamdır” açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Bozankaya ise “Şili ve Kolombiya Büyükelçilerini Anadolu’nun kalbi Ankara’da yer alan 100.000 m2’lik tramvay, metro, elektrikli otobüs üretim ve AR-GE tesisimizde ağırlayıp, gerçekleştirebileceğimiz projeler için fikir alışverişinde bulunmak çok yararlı oldu” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
  1. Ankara
  2. Şili
  3. Kolombiya
  4. Bozankaya
  5. Şili Büyükelçisi José Manuel Silva Vidaurre
  6. Kolombiya Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra
  7. Murat Bozankaya
  8. tramvay
  9. metro
  10. elektrikli otobüs

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