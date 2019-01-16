Boyun ağrısı için hangi bölüme randevu alınır? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nedenleri?

Günümüz insanının sıkça yaşadığı sorunlardan biride boyun ağrısı, gün içerisinde yaptığımız hatalı hareketler, eksik aktiviteler ve duruş oturuş bozuklukları gibi bir çok sebeple boyun ve omurga ağrıları ile karşı karşıya kalmaktayız. Ani hareketler, bedene dengesiz yüklenen ağırlıklar boyun ve omurga bölgesinde sinir ve doku zedelenmelerine neden olmaktadır.

Boyun bölgesinde meydana gelen ağrı oluşumu genellikle omuzlara ve kollara da yayılabileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak bir takım hastalarda baş ağrısı gibi sonuçlar da doğurabilmektedir. Boyun ağrısına hangi bölüm bakar?

Boyun ağrısına hangi bölüm bakar? Hangi doktora gidilmelidir?

Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boyun ağrısı için gitmeniz gereken bölüm Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğidir. Şüphe duyulan boyun fıtığı riskinin saptanması için gün içinde ortaya çıkan boyun ağrısı nedenlerinizi gözlemleyerek uzman doktorunuzla tedavi öncesi görüşebilir, bu sayede tedavinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz.

Boyun fıtığı rahatsızlığının yanı sıra boyun ağrısına neden olan bazı genel teşhis kaynaklarını maddeler hâlinde sıralamak gerekirse:

İş ya da gündelik yaşama bağlı yoğun stres

Menenjit kaynaklı ağrı

Boyun düzleşme problemi

Hamilelik

Kemik hastalıkları

Omurga iltihabı

Romatoid artrit

Hormonal rahatsızlıklar

Kas spazmı

Boyun bölgesinde meydana gelen tümör

Duruş bozukluğu

Olası bir boyun ağrısı şikâyetinizin önüne geçmek için günlük yaşamınızda dikkat etmeniz gereken hususlardan bazıları: