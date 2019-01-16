Boyun ağrısı için hangi bölüme randevu alınır? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nedenleri?
Günümüz insanının sıkça yaşadığı sorunlardan biride boyun ağrısı, gün içerisinde yaptığımız hatalı hareketler, eksik aktiviteler ve duruş oturuş bozuklukları gibi bir çok sebeple boyun ve omurga ağrıları ile karşı karşıya kalmaktayız. Ani hareketler, bedene dengesiz yüklenen ağırlıklar boyun ve omurga bölgesinde sinir ve doku zedelenmelerine neden olmaktadır.16 Ocak 2019 Çarşamba 20:09
Günümüz insanının sıkça yaşadığı sorunlardan biride boyun ağrısı, gün içerisinde yaptığımız hatalı hareketler, eksik aktiviteler ve duruş oturuş bozuklukları gibi bir çok sebeple boyun ve omurga ağrıları ile karşı karşıya kalmaktayız. Ani hareketler, bedene dengesiz yüklenen ağırlıklar boyun ve omurga bölgesinde sinir ve doku zedelenmelerine neden olmaktadır.
Boyun bölgesinde meydana gelen ağrı oluşumu genellikle omuzlara ve kollara da yayılabileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak bir takım hastalarda baş ağrısı gibi sonuçlar da doğurabilmektedir. Boyun ağrısına hangi bölüm bakar?
Boyun ağrısına hangi bölüm bakar? Hangi doktora gidilmelidir?
Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boyun ağrısı için gitmeniz gereken bölüm Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğidir. Şüphe duyulan boyun fıtığı riskinin saptanması için gün içinde ortaya çıkan boyun ağrısı nedenlerinizi gözlemleyerek uzman doktorunuzla tedavi öncesi görüşebilir, bu sayede tedavinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz.
Boyun fıtığı rahatsızlığının yanı sıra boyun ağrısına neden olan bazı genel teşhis kaynaklarını maddeler hâlinde sıralamak gerekirse:
- İş ya da gündelik yaşama bağlı yoğun stres
- Menenjit kaynaklı ağrı
- Boyun düzleşme problemi
- Hamilelik
- Kemik hastalıkları
- Omurga iltihabı
- Romatoid artrit
- Hormonal rahatsızlıklar
- Kas spazmı
- Boyun bölgesinde meydana gelen tümör
- Duruş bozukluğu
Olası bir boyun ağrısı şikâyetinizin önüne geçmek için günlük yaşamınızda dikkat etmeniz gereken hususlardan bazıları:
- Mümkünse iş ortamında kullandığınız sandalyelerin ortopedik açıdan size uygun olduğuna özen gösterin.
- Mesleki temponuza bağlı olarak gün içinde hareketsiz kalıyorsanız bazı küçük molalar verip boyun bölgenizi belli hareketlerle oynatın.
- Gün içinde yapacağınız egzersizler boyun bölgesinde yer alan sinir ve kemik dokularının hareketlenmesine ve fonksiyon kaybının önüne geçmesine yardımcı olur.
- Yine gün içinde belli bir programa sadık kalarak boynunuzu sürekli yukarı-aşağı, sağa ve sola yavaş yavaş hareket ettirin.
- Yastık ve yatak seçiminde ortopedik tercihleri dikkate alın.
- Doktor tavsiyesini dikkate alarak kullanabiliyorsanız boyun yastığı ile uyku alışkanlıklarınızı düzenleyebilirsiniz.
- Mesai sonu kas gevşetici kremler ile boyun ve omuz bölgenize yapacağınız küçük masaj hareketleri ve gün içimdeki ovma süreleri boyun ağrısı şikâyetlerinizi en düşük seviyede tutmaya yardımcı olur.
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