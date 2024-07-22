Boyun ağrınızın nedeni klimayı yanlış kullanmanız olabilir

Sıcak ortamda klimanın verdiği soğuk havaya birden ve uzun süre maruz kalmak başta serinlik hissi verse de kaslarda ve kemiklerde ağrılara yol açabiliyor.

Klimanın neden olduğu ağrılar genellikle bel, boyun, sırt bölgesinde hissediliyor. Terli bir şekilde klima karşısında duran kişilerde ortaya çıkan kasılma ve spazmlar var olan boyun, bel, bacak kaslarının ağrılarını da şiddetlendirebiliyor.

Op. Dr. Özgür Baran, klimaların zararlı etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Bel, boyun ve sırt ağrılarına dikkat!

Baran, "Günümüzde en sık karşılaştığımız sağlık problemlerinden biri olan bel, boyun ve sırt ağrıları genellikle geçici olmakla birlikte, ciddi omurga hasarlarına bağlı da gelişebilmektedir. İş hayatı içinde uzun süre ayakta duran bireylerde ve uzun süre oturanlarda sıklıkla boyun ve bel şikayetleri oluşmaktadır. Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte bu şikayetlere birde klima ağrıları eklenmektedir. Soğuk hava özellikle omurgasında sorun olan kişilerin sağlık problemlerini tetikleyerek, fıtık gibi rahatsızlıkların ilerlemesinde etken olabilmektedir. Zarar gören omurgayı en ufak hareket bile etkileyebilirken, soğuğa maruz kalan kaslarda omurgada yıpranma ve hasar ortaya çıkabilmekte, hafif bir eğilmenin sonuçları olumsuz olabilmektedir." dedi.

Klimanın açısı çok önemli, boyun fıtığı yapabiliyor

Vücudumuzun belirli bir ısı seviyesinin üzerine çıkmasına sebep olabilen klimaların, oldukça tehlikeli olabildiğine dikkat çeken Baran, "Bulunduğumuz açıya doğru esen soğuk havalar, geri dönüşü mümkün olmayan vücut ağrılarına sebep olabilmektedir. Araçlarda kullanılan klimalarda ise derecelerin düşük tutulması gerekmektedir, mümkünse 20-25 derecelerin altına inilmemelidir. Dış mekanın ısısıyla, bulunulan ortamın ısısı arasında en az 15 derece fark olmasına çok dikkat edilmelidir. Boyun ve kas tutulmalarının sonucunda kişilerin yaşam kaliteleri düşmekte, iş gücünde kayıplar meydana gelebilmektedir. Sağlıklı bir bireyde bile boyun fıtığı şiddetli ağrı ile ortaya çıkabiliyorken, klimadan kaynaklı oluşabilen ağrılar var olan boyun fıtığı, kireçlenme, fibromiyalji gibi rahatsızlıkları şiddetlendirmektedir. Bu durumda önlem almak amacıyla; klimadan çıkan hava kanallarını vücuda direkt temas etmeden, bulunulan ortamdaki başka bir yöne yönlendirmek faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Geçmeyen ağrı zamanla kronikleşiyor

Baran, "Klima karşısında uzun süre duran kişilerin kaslarında ortaya çıkan kasılma ve ağrılar zamanla baş ağrısıyla birlikte hareket kısıtlılığı ve kronik ağrıları çoğaltabilir. Geçmeyen ağrılarını genellikle ağrı kesici ve kas gevşetici ile hafifletmeye çalışarak, sıcak ve soğuk havada çalışma koşullarına devam eden kişilerin, ihmal etmeden doktor kontrolünde uygun tanı ve tedavi yöntemlerine başvurmaları önemlidir. İlerleyen kireçlenme ve fıtıklar zamanla cerrahi tedavi gerektirebilmektedir." diye konuştu. (İLKHA)