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Boynumda şişlik var! Ne yapayım?

Boyunda en sık olarak enfeksiyona bağlı lenf bezi şişlikleri görülür. Mesela Streptotok enfeksiyonuna bağlı farenjitlerde genellikle boynun yan kısımlarında veya çene altında lenf bezi şişlikleri olur.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:45
Boynumda şişlik var! Ne yapayım?


Bu tip küçük lenf bezi şişlikleri bazen büyüyüp küçülebilir, genellikle ağrı yapabilirler. Birlikte ateş, boğaz ağrısı, deride döküntüler, halsizlik gibi şikayetler olabilir. Bazen boğazda hiçbir şikayet olmayabilir.

Doktor enfeksiyona bağlı bir şişlikten şüphelenirse size özel bir antibiyotik tedavisi verecektir.

Antibiyotikle bir hafta on gün içinde yeteri kadar küçülmeyen lenf bezlerinin alınıp patolojik olarak incelenmesi düşünülebilir.

Enfeksiyona bağlı lenf bezi şişlikleri, enfeksiyon iyi olsa bile tam olarak kaybolmayabilir. Bu küçük kalıntı lenf bezleri özellikle çocuklarda sık görülür ve önemli değildir.

Boyundaki şişlikler (lenf bezlerinin büyümesi) Lenfoma (Hodgkin veya Non-Hodgkin) grubu hastalıklara bağlı olabilir.

Bu tip şişlikler ağrısızdır ve antibiyotik tedavisi ile küçülmezler.

Hastalarda birlikte bir süredir devam eden gece terlemeleri, ateş yüksekliği aşırı halsizlik gibi şikayetler vardır. Çoğu hasta bu şikayetlerle grip olduğunu ve şikayetlerinin ona bağlı olduğunu düşünebilir.

Bazı hastalar öksürükten şikayet ederler.

Birlikte iştah, kilo kaybı ve kaşıntı da görülebilir.

Kesin teşhis lenf bezinin mikroskop altında incelenerek lenfomaya ait özel hücrelerin (Reed-Sternberg hücreleri) görülmesi ile konur.

Boyundaki şişlik orta hatta veya orta hatta yakın ise, adem elmasının hemen altındaysa guatr dediğimiz tiroid bezine bağlı şişlikler olabilir. Düğümlü (nodüler) guatr'da şişlikler aynı lenf bezi gibi ele gelirler. Guatr şişliklerinin normal lenf bezi şişliklerinden farkı yutkunmayla yukarı doğru hareket etmeleridir.

Guatr bezinin düğümleri çoğunlukla zararsızdır.

Hekiminiz fizik muayenenizi yaptıktan sonra bu düğümlerin az veya çok çalışan tür olduğunu anlamak için ultarasonografi ve bazı kan tetkikleri yaptıracaktır.

Öpücük Hastalığı

Mononücleosis. Virüslerin (Ebstain Barr virüsü veya Cytomegalovirüs) yaptığı bu hastalık boyunda şişliklere sebep olabilir.

Her yaş insanda görülürse de daha çok gençlerde (15-17 yaş) görülür.

Ateş yüksekliği, boğaz ağrısı ve halsizlik vardır. Boğazda bademciklerin üzerinde sarımsı beyaz lekeler görülür. Boyundaki lenf bezleri ağrılıdır. Kas ağrıları, deride döküntüler ve dalakda büyümeye sebep olabilir. Hiç tedavi edilmese bile kendiliğinden geçebilen masum bir hastalıktır.

Boyun derisi altındaki zararsız yağ kistleri de boyunda şişlik sebebi olabilir.

Yukarda saydıklarımızın dışında tiroid kanseri, tüberküloz, AIDS, ağız ve dil kanserleri, lösemi, suçiçeği ve allerjik sebeplere bağlı olarak da boyunda şişlikler görülebilir.

Ne yapayım?

Boyunda yan yana birkaç şişlik varsa ve şişlikler fasülyeden büyükse, bir hafta içinde kendiliğinden geçmiyor veya küçülmüyorsa veya birlikte halsizlik, ateş gibi şikayetleriniz varsa doktora görünmenizde fayda var.

Dikkat edin!

Boyundaki şişliklerin en büyük sebebinin basit enfeksiyonlar olduğunu ve kolaylıklı tedavi edilebildiğini unutmayın. Paniklemeden, hemen biopsi yoluna gitmeden basit tetkiklerle ayırıcı teşhise gitmek önemlidir.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:45
  1. boyun
  2. boyun şişliği
  3. lenf

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