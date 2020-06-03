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Aktüel

Boyner'in "Şanslı 7 Gün" kampanyası devam ediyor

Kozmetikte "Şanslı 7 Gün" kampanyasını her ayın ilk 7 günü yapan Boyner, yüzlerce kozmetik ürününü yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:10:24 -
Boyner'in "Şanslı 7 Gün" kampanyası devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, "Şanslı 7 Gün" kampanyası kapsamında, 1-7 Haziran'da parfüm, makyaj, cilt bakımı, saç ve vücut bakımı ürünlerinin yer aldığı seçili kozmetik ürünlerini Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla satışa sundu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yaza özel kampanya kapsamında, kozmetik ürünler ayrıcalıklı fırsatlarla müşterilerle buluşuyor.

Kozmetikte "Şanslı 7 Gün" kampanyasını her ayın ilk 7 günü yapan Boyner, yüzlerce kozmetik ürününde yüzde 50'ye varan indirim sağlıyor.

Kampanya kapsamında, dünyaca tanınan markaların ürünleri müşterilere sunuluyor.

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