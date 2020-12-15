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Ekonomi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı
Ekonomi

Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

Boyner, yeni yıl kampanyası kapsamında, 31 Aralık’a kadar Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr’den yapılacak her 300 TL’lik alışverişe anında 100 TL indirim uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:48:47 -
Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner, yeni yıl kampanyası kapsamında, 31 Aralık’a kadar Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr’den yapılacak her 300 TL’lik alışverişe anında 100 TL indirim uygulayacak ve ayrıca alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanacak.

Şirket açıklamasına göre, Boyner, yeni yıla girerken kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenler için en yeni ve trend ürünleri kozmetik kategorisine ekliyor.

Sadece Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de satışa sunulan antik toprakların doğal kozmetik markası KORRES, en doğal, en saf bitkilerden yapılmış ürünleri güzelliğine ve bakımına önem verenlerle buluşturuyor.

Boyner, Emina Jahoviç’in imzasını taşıyan Yaemina Beauty makyaj ürünlerini de yeni yıl gecesi ışıltısıyla iz bırakmak isteyen kadınların beğenisine sunuyor. Yaemina Beauty’nin yüzde 90’ı vegan içerikli 16 kategorideki 55 makyaj ürünü ve Endorphins parfümler Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de yeni yılda hem kendine hem de sevdiklerine ışıltı katacak bir hediye almak isteyenlerle buluşuyor.

Boyner’in yılbaşı özel kozmetik hediye koleksiyonunda, Clinique, Lancôme ve Estée Lauder gibi markaların birbirinden özel cilt bakım setleri yer alıyor. Ayrıca Emporio Armani ve Michael Kors gibi markaların parfüm ve vücut losyonu ürünlerinin bir arada olduğu özel setler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Boyner’in kozmetik koleksiyonunda yepyeni iki ürün, parfüm tutkunları ile buluşuyor. Sadece Boyner’de satışa sunulan Marc Jacobs Perfect parfüm, optimist, kendinden memnun, özgün kadınlara hitap ederken aynı zamanda parfümör Domitille Michalon-Bertier tarafından yaratılan, taze çiçekler ile sakinleştirici hafif notaların alışılmadık harmonisini de yaşatıyor.

Boyner, çarpıcı kokuya sahip Tommy Hilfiger Impact parfüm ile erkeklere de seçenek sunuyor.

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