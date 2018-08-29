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Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler

Gelin arabası gibi süslenen kiralık lüks araçla İstanbul'dan Antalya'ya kadar gelip, oradan da yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler, yolda enselendiler.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları lüks bir aracı gelin arabası gibi süsleyen göçmen kaçakçıları, içerisinde 8’i Afgan, 3’ü Pakistan uyruklu 11 göçmenle yola koyuldu. Antalya’ya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan gelen gelin aracı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığının kente giriş noktasındaki kontrol noktasından konvoysuz bir şekilde geçerken ekiplerin şüphelenmesi üzerine durduruldu.

Ekipler, aracı açtıklarında ise neye uğradığını şaşırdı. Gelin arabası diye durdurulan aracın içerisinden gelin yerine 11 göçmen ve can yelekleri çıktı. Şahısların Afgan ve Pakistan uyruklu olduğunu tespit eden ekipler, şahısları ifadeleri için karakola götürdü. Sahte gelin arabasının sürücüsü ve aynı zamanda organizatörlük yaptığı tespit edilen Filistin uyruklu A.İ.M. ise karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARACIN ARKASINDA GELİN VE DAMADIN BAŞ HARFLERİ

Öte yandan kaçakçıların yaptığı süsleme ise bu kadarına pes dedirtti. Aracın arka kısmında gelin ve damadın A.A. şeklinde baş harflerinin yer aldığı gözlenirken, aynı yerde yüzük resmi motifi ve yine aracın ön tarafındaki çiçek ile aracın lastiklerine kadar sarılan kurdeleler dikkat çekti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
  1. İnsan kaçakçıları
  2. şeytanın bile aklına gelmeyen yöntem
  3. Yolda enselendiler
  4. kaçak göçmenler
  5. Antalya
  6. İstanbul

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  • abidinabidin1 sa önce
    yurt dışına gideceklersebırakın gitsinler ya. bunları yakalayıp birde bakacağız. hiç gerek yok gidene dur demeyin
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