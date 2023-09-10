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Gündem Böylesi ancak Türkiye’de olur! Damat, nişanda bu yüzden tekme tokat dövüldü! Allah akıl fikir versin
Gündem

Böylesi ancak Türkiye’de olur! Damat, nişanda bu yüzden tekme tokat dövüldü! Allah akıl fikir versin

Yeniakit Publisher
2023-09-10 13:57:01 - 2023-09-10 13:57:01
Böylesi ancak Türkiye’de olur! Damat, nişanda bu yüzden tekme tokat dövüldü! Allah akıl fikir versin

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, nişanda şarkı konusunda çıkan kavgada dövülen damat hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan nişan töreninde davetliler arasında çalınan şarkı konusunda tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damat M.T. ile bazı davetliler darbedildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan damat Murat T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

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