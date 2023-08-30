Böyle skandal görülmedi… Zor durumdaki baba: Annesi minik oğluma içki içiriyor

İstanbul'da medya sektöründe çalışan Abdullah Demir (45), internet üzerinden tanıştığı Ukraynalı Elina Zabolotova (38) ile 7 ay sonra Ukrayna'da evlendi. Ocak 2012'de sade bir törenle yapılan düğünün ardından Türkiye'ye dönen çiftin, Adrian Ali (9) ve Timur Pars (5) adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra evlilik birliği sarsılmaya başladı ve uzunca bir süre cinsel birliktelik kurulamadı.

Annem, "Alkol ver ona" dedi

Büyük hayallerle başlayan evlilik, Büyükçekmece 5. Aile Mahkemesi'nde Mayıs 2022'de bitti. Mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Velayet davasında mahkemeye sunulan velayet raporunda çocuklardan Adrian Ali'nin tanıklığı şöyle yer aldı: "Babasının hiç kendisine alkol vermediğini ya da teklif etmediğini, bir kez annesinin babasına "alkol ver ona" dediğini ve fotoğraf çektiğini, babasının değil annesinin vermesini istediğini, kendisinin babası ile yaşamak istediğini, annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin babasının numarasını engellediğini ifade etmiştir."

Karar istinafa taşındı

Küçük çocukların annede kalması yönünde görüşün yer aldığı raporu değerlendiren mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Karara itiraz eden baba Abdullah Demir ise eski eşinin evli oldukları zamanda çocuğuna alkol içirdiği ve fotoğrafını çektiğini dava dosyasına taşıdı. Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Evim Kilisesi'nde sosyal medya uzmanı olarak çalışan eski eşinin çocuklara farklı davranışlar empoze ettiğini ve her pazar günü kiliseye götürdüğünü davaya delil olarak sundu.

Türkiye'de oğlumla aynı dili konuşamıyorum

Baba Abdullah Demir, şöyle konuştu: "Türk Medeni Kanun'un 341. maddesi çocuğun dini eğitimini anne ve baba belirler' diyor. Burada mahkemenin görüş günlerindeki kısıtlamaları yüzünden çocuklarımı görüp dilimi ve dinimi öğretemiyorum. Çocuklarıma kendi kültürümü anlatamıyorum. İki evladım Türk yurdunda zorla her pazar ve diğer etkinliklerde kiliseye götürülüyor. Annesi tarafından Hristiyan hurafeleri anlatılıyor. 5 yaşındaki oğlum konuştuğu zaman anlamıyorum. Tamamen Rusça konuşuyor."

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