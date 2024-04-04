Böyle rezalet olmaz! Meslek lisesinde öğrencilere zorla okutulan kitap velileri ayağa kaldırdı
Galata Meslek Lisesi'nde bir Edebiyat öğretmeninin, Aldous Huxley adlı yazarın Cesur Yeni Dünya adlı gayr-i ahlaki kitabı öğrencilere okutmaya zorladığı iddia edildi.
10. sınıf öğrencilerine dayatılan kitabı almayanların not ortalamasının düşürüleceği belirtilirken olaya tepki yağdı.
Veliler çocuklarına dayatılan kitaba karşı ayağa kalkarken, kitapta yer alan bir ifade şöyle:
"Toplu seks poplu seks, Ford'la neşelen,
Öp kızları birleşsinler.
Oğlan kızla huzur bulur;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Toplu seks poplu seks uçurur."
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