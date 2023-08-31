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Gündem Böyle rezalet görülmedi: Din sömürüsü esas buna denir
Gündem

Böyle rezalet görülmedi: Din sömürüsü esas buna denir

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:30:00 -
Böyle rezalet görülmedi: Din sömürüsü esas buna denir

Diyarbakır'da kendini şeyh olarak tanıdan zat, her gün yüzlerce kişiden muska adı altında servet ediniyor.

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor. 
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Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.
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Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.
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Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.
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Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp (üstte) ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.
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Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.
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A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.
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8VIP HİZMET ADI ALTINDA MUSKA
'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA
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DHA

 

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Yorumlar

Emekli

Devlet nerde garip olsa iki dk tepesine binerler de

Kartalbey

Eminim gelenlerin kahır ekseriyeti kadındır zira bu tür cahillikler, saçmalıklar hep kadınların başının altından çıkıyor.
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