Böyle kıvırma görülmedi! Aslı Aydıntaşbaş'ın Erdoğan-Biden paylaşımı dalga konusu oldu

G20 Liderler Zirvesi'nde 20 dakika olarak planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi 1 saati aşınca Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları sürüyor.

Erdoğan-Biden görüştü

Cumhurbaşkanı'nın dünya liderleriyle olan görüşmeleri Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor. Zirvede merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin içeriği kadar süresi de farklı yorumlara neden oldu. 20 dakika gibi kısa bir süre olarak planlanan görüşme iki ülke arasında son dönemde yaşanan büyükelçi krizi ve F-35, Suriye diğer problemlere yoruldu.

Görüşme uzayınca Aytındaşbaş kıvırdı

Konu hakkında yorum yapanlardan biri de ABD yardakçılığına soyunan Aslı Aydıntaşbaş oldu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aydıntaşbaş, görüşmenin süresini kısa bulan takipçilerine iki ülke arasındaki problemleri hatırlatarak Türkiye'yi küçümser tavırlar içine girdi.

Fakat iki liderin görüşmesi planlananın aksine 20 dakika değil, 1 saat 10 dakika sürdü.

Aydıntaşbaş bu kez "20 dakika olarak planlanan görüşmenin uzaması, şimdiden haber kanallarında büyük bir zafer olarak ilan edildi." paylaşımı yaparak rezilliğinin üstüne bir de utanmadan tüy dikti.

Öte yandan Aydıntaşbaş'ın kıvırması sosyal medyada da dalga konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları: