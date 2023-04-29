Böyle güzel ölüm herkese nasip olur mu? Emanetini namazda teslim etti!
Kastamonu camide namaz kılarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu kent merkezi Nasrullah Kadı Camii'nde akşam namazı kılan Süleyman Şaşmaz geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam namazı için camiye giden Süleyman Şaşmaz, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Camiye gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği görülen Süleyman Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şaşmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.