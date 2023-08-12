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Gündem Böyle ballı ihaleyi ancak Mansur yapar!
Gündem

Böyle ballı ihaleyi ancak Mansur yapar!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 12:56:00 -
Böyle ballı ihaleyi ancak Mansur yapar!

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinde ‘ballı ihale’ skandalı yaşanıyor. Bir ailenin 12 şirketine, toplam değeri 1 milyar 594 milyon lirayı bulan tam 27 ihale pas edildi.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkaran ABB Meclis Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın’dan, meclis kürsüsünde bulguların yalan olması halinde kendisini istifaya çağıran CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık’a cevap geldi. Komisyon tarafından CHP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin ihalede usulsüzlük yaptığına dair bulguların ortaya çıkarılmasının ardından CHP’li Işık, meclisin ağustos ayı ilk toplantısında kürsüden Yalçın’a meydan okudu. Işık’ın meydan okumasına cevap veren Yalçın ise, “Hodri Meydan” diyerek şunları dile getirdi: “ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Yani bir aile, 12 tane şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale almış. İhale bedeli 1 milyar 594 milyon lira. Biz bunları tespit edip gerekli suç duyurusunu yaptık.

Şerefini ortaya koysunlar

CHP’li Ertan Işık, bizim Denetim Komisyonu çalışmalarımız neticesinde oluşturduğumuz rapor ile ilgili birkaç maddeye kendince cevap verdi. Baktığımız zaman Mansur Yavaş ve Ertan beyin etrafında bulunan algı ekibi tarafından hazırlanmış, yalan yanlış bazı bilgilerin olduğu birkaç sayfalık yazıdan ibarettir söylenenler. Ertan Işık kürsüde aynen şunları söyledi, ‘Bir ailenin 12 tane şirketine, 27 tane, toplamda 1 milyar 594 milyon liralık iş verildiğini iddia ediyorsunuz. Ayrıca bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Suç duyurusunun sonucunu beklemeyelim. Size çağrıda bulunuyorum bu iddiaların doğruluğunu ispat edin ben istifa edeceğim. Eğer ispat edemezseniz siz istifa edeceksiniz’ dedi. Tabi ki ben de ‘sadece bu tespitimiz değil 184 sayfalık komisyon raporumuzun tamamı ile ilgili bırakın bir konuda yanlış yapmayı, bir cümlesinin bile yanlış olduğunu doğrulayın şerefimi ortaya koyuyorum istifa ederim’ dedim. Aynı hassasiyeti kendisinden de bekliyorum.

Ertan Işık'ı yem ettiler

Ben yalan yanlış bilgi yazar mıyım. Bunların hepsi ispatlı. Kalem kalem hepsi ortada. Kabadayı bibi çıkıp, her sözün arkasında duran, hak, hukuk adalet diye konuşan bir insan gereğini yapmalıdır. Ben söylediklerimin arkasındayım. Yazdığımız her şey noktası virgülüne kadar doğrudur. Biz bu bilgileri ABB’nin sisteminden aldık. Eğer yanlış varsa yine kendilerinin verdikleri bilgilerde yanlış vardır. Burada yazan her şeyin belgesi, ispatı var. Bürokratlar kendini kurtarmak için Işık’ı yem ettiler. Ben bunu da kendisine söyledim. Bunlar 180 sayfa ömründe okumamıştır. Biz günde 5 saat uyuyarak 3 ay buna çalıştık. Günde yeri geldi 18 saat çalıştık.”

Belediyede vurgun yapmışlar

Nihat Yalçın’ın ortaya çıkardığı belgelerde gözler önüne serilen bulgularda ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Ballı ihalelere abone olan şirket sahipleri ve şirketleri ise şu şekilde...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda İlknur Gözel isimli şahsın, Proyap İnş. A.Ş, Vektörel Proje Müh. İnş. A.Ş, Matris Alt. Müh. A.Ş, Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü ortaya çıktı. Ayrıca Proyap İnş A.Ş’nin de Matris Alt. Müh. A.Ş’nin şirket paylarının tamamına sahip olduğu belirtiliyor. Eren Kılavuz isimli şahsın, Irman San. Müh. İnş. A.Ş’nin eski hisse sahibi olduğu belirtilirken söz konusu şirketin şu anki hisse sahibinin Proyap A.Ş olduğu vurgulandı. Ayrıca Eren Kılavuz’un da Matris Alt. Müh. A.Ş’de geçmişte hissesi olduğu belirtildi. Ali Kılavuz isimli bir başka şahsın ise Yoljan Mak. İnş. A.Ş’de hem hisse sahibi hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Ruhi Kılavuz isimli şahsın da Ulaş San. Müh. İnş. LTD. ŞTİ’de hisse sahibi ve şirket müdürü olduğu anlaşıldı. Özlem Kılavuz isimli kişinin de Skorer Sayaç LTD. ŞTİ’nin eski hisse sahiplerinden olduğu görüldü. Ahmet Kılavuz’un da Dikyol Mak. Akaryakıt A.Ş’nin eski ortaklarından olduğu belirtildi. Ayrıca denetim raporunda KLV İnş. A.Ş ve Proyap İnş. A.Ş’nin aynı adreslerde olduğu ortaya çıktı. Yine bu gruba dâhil firmalardan Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş ve İnterkon Müh. Müşavirlik A.Ş’nin adreslerinin aynı binada olduğu anlaşıldı.

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