  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi sarsan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu! Bomba kulis az önce geldi! Bu gerçekten doğru mu?

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış! Peki İran’ı kim vurdu?

139 yıllık gıda devi iflas etti! Kovulan çalışanlar isyanda

Dernekte dehşet saçmıştı! Bağıra çağıra Kuytul’u tehdit etti! “Başını keserim”

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme

Milyonlar merakla bekliyordu! Hükümetten doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması geldi
Kadın - Aile Boy uzattığını bilmediğimiz şaşırtıcı besinler! En çok bunlar diye paylaştılar! Herkes gelen öneriyi değerlendiriyor
Kadın - Aile

Boy uzattığını bilmediğimiz şaşırtıcı besinler! En çok bunlar diye paylaştılar! Herkes gelen öneriyi değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-19 16:04:00 - 2024-04-19 16:06:56
Boy uzattığını bilmediğimiz şaşırtıcı besinler! En çok bunlar diye paylaştılar! Herkes gelen öneriyi değerlendiriyor

Türkiye’de hepimiz çocukluğumuzda boy ölçümüz daha uzun olsun diye litrelerce süte, kalıplarca beyaz peynire maruz kaldık. Kimimiz uzadık selvi boylu olduk, kimimiz daha minyon olarak hayata devam ediyoruz… A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini veya riboflavin, C vitamini veya absorbik asit ve ayrıca F vitamini de büyüme ve uzama için gerekli...

Fakat şüphesiz ki, bu toprakların gen havuzuna meydan okuyan büyüklerimizin doğru bildiği bir şey var. Büyüme çağında yediklerimiz boyumuzun uzamasına etki ediyor. Yemek.com, içinde nişastadan soyaya, yulaftan mercan kalsiyumuna kimi şaşırtıcı isimlerin de olduğu, boy uzamasını destekleyici besinleri listeledi.

Büyüme çağında yiyip içtiklerimiz boyumuzun uzamasına etki ediyor. İşte boy uzamasını destekleyici besinler..

Boy uzamasında genetik faktörler büyük rol oynasa da, yediklerimiz ve yaşam şeklimiz de bu olayda oldukça etkili. Yemek'com, Genetik Faktörleri Destekleyip Boy Uzamasına Yardımcı Olan 10 Yiyecek başlığı ile konuya eğildi. Hiç o gözle bakmadığımız bazı yiyeceklerin de aslında boyumuzun uzamasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Nişasta özellikle ergenlikte çok faydalı

Nişasta bilinmese de vücudun temel enerji kaynağından birisidir. Bunun yanında B vitamini, lif, demir, magnezyum ve selenyum da sağlar. Ayrıca çok önemli kalori kaynakları oldukları için özellikle çocukların hızlı gelişim sürecine girdikleri ergenlik çağında tüketimleri artırılmalıdır.

Yumurtanın beyazı hücre çoğalmasında etkili

Yumurtanın özellikle beyaz kısmı yüzde 100 oranında protein ve riboflavin olarak da bilinen B2 vitamini içerir. Riboflavin hücre çoğalmasında görevli vitaminlerden biridir. Boyun uzamasını sağlamak için bu vitamine ihtiyacımız var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Günde bir avuç soya doku kütlesini artırır

Soya yüksek oranda protein içeren sebzeler arasındadır. Soyadaki saf protein kemiklerin gelişiminde ve doku kütlesinin artmasında önemli katkı sağlar. Boyunuzun uzamasını sağlamak için günlük 50 gramlık soya tüketimi yeterlidir.

Yulaf kahvaltı için iyi bir seçenek

Yulaf da yüksek miktarda protein içerir. Yulafın bildiğiniz üzere kas kütlesini artırıcı ve yağ miktarını azaltıcı etkisi vardır. Kahvaltıda yulaf ezmesi ya da yulaflı ürünlerin tüketilmesi bu konuda çok önemlidir.

Mercan kalsiyumu doktora danışılarak alınabilir

Deniz mercanlarından elde edilen ve tüketimi kemik büyümesini hızlandıran bu kalsiyum maksimum düzeyde fayda sağlamak için erken yaşlarda alınmalıdır. Doktorunuza danışarak kapsüllerinden de faydalanabileceğiniz gibi, doğal olanları da alabilirsiniz.

Kemiklerin can dostu süt ve peynir

Boy uzamasındaki en etkili minerallerden birisi -hatta başında gelen diyebiliriz- kalsiyumdur. Süt ve ürünlerinde bol miktarda bulunan kalsiyum, kemiklerin uzamasını sağlarken vücudun direncini de artırır. Genel olarak tüm süt ve süt ürünlerinde kalsiyum bulunsa da, günlük olarak tükettiğimiz peynirler içerisinde, tam yağlı beyaz peynir kalsiyum açısından en zengin olanıdır.

Palamut da kemik gelişimini destekliyor

Palamutun haricinde; kefal, torik ve uskumru da içerdiği zengin yağ ve vitaminler sayesinde kemik gelişimini destekler ve kemik uçlarının uzamasını sağlar. Uzmanlar bu balıklardan herhangi birinin her hafta düzenli olarak yenmesini öneriyor.

Tavuk, hindi ve kırmızı etteki protein de boy uzatıyor

Tavuk, hayvansal yiyecekler arasında en zengin protein kaynaklarından birisidir. Proteinin boy uzamasında önemli etki yapıyor. Tavuk ve hindi etindeki bu mineral, kas ve dokuların gelişimi için oldukça önemlidir. Aynı şekilde kırmızı et de bu etkiyi gösterir.

Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti
Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti

Kadın - Aile

Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti

Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor! Satın alanlara: Şifa diye diye satılan ilaçları sakın almayın
Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor! Satın alanlara: Şifa diye diye satılan ilaçları sakın almayın

Kadın - Aile

Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor! Satın alanlara: Şifa diye diye satılan ilaçları sakın almayın

Osman Müftüoğlu en değerli vitamini açıkladı: 'Besinlerden alınca yeterli gelmiyor'
Osman Müftüoğlu en değerli vitamini açıkladı: 'Besinlerden alınca yeterli gelmiyor'

Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu en değerli vitamini açıkladı: 'Besinlerden alınca yeterli gelmiyor'

Bu çayı tüketen yaşadı! Hem zayıflatıyor, hem ruh halini düzenliyor: Yüzde 80'inden fazlası gitti! Hemen yapın
Bu çayı tüketen yaşadı! Hem zayıflatıyor, hem ruh halini düzenliyor: Yüzde 80'inden fazlası gitti! Hemen yapın

Kadın - Aile

Bu çayı tüketen yaşadı! Hem zayıflatıyor, hem ruh halini düzenliyor: Yüzde 80'inden fazlası gitti! Hemen yapın

Sigara bıraktıran fesleğen yaprağı ve faydaları: Desteği ile son veriyor! Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor
Sigara bıraktıran fesleğen yaprağı ve faydaları: Desteği ile son veriyor! Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor

Kadın - Aile

Sigara bıraktıran fesleğen yaprağı ve faydaları: Desteği ile son veriyor! Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor

O balığın kafasından çıkarılıyor: Böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor...
O balığın kafasından çıkarılıyor: Böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor...

Kadın - Aile

O balığın kafasından çıkarılıyor: Böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23