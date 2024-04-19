Boy uzattığını bilmediğimiz şaşırtıcı besinler! En çok bunlar diye paylaştılar! Herkes gelen öneriyi değerlendiriyor

Fakat şüphesiz ki, bu toprakların gen havuzuna meydan okuyan büyüklerimizin doğru bildiği bir şey var. Büyüme çağında yediklerimiz boyumuzun uzamasına etki ediyor. Yemek.com, içinde nişastadan soyaya, yulaftan mercan kalsiyumuna kimi şaşırtıcı isimlerin de olduğu, boy uzamasını destekleyici besinleri listeledi.

Büyüme çağında yiyip içtiklerimiz boyumuzun uzamasına etki ediyor. İşte boy uzamasını destekleyici besinler..

Boy uzamasında genetik faktörler büyük rol oynasa da, yediklerimiz ve yaşam şeklimiz de bu olayda oldukça etkili. Yemek'com, Genetik Faktörleri Destekleyip Boy Uzamasına Yardımcı Olan 10 Yiyecek başlığı ile konuya eğildi. Hiç o gözle bakmadığımız bazı yiyeceklerin de aslında boyumuzun uzamasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Nişasta özellikle ergenlikte çok faydalı

Nişasta bilinmese de vücudun temel enerji kaynağından birisidir. Bunun yanında B vitamini, lif, demir, magnezyum ve selenyum da sağlar. Ayrıca çok önemli kalori kaynakları oldukları için özellikle çocukların hızlı gelişim sürecine girdikleri ergenlik çağında tüketimleri artırılmalıdır.

Yumurtanın beyazı hücre çoğalmasında etkili

Yumurtanın özellikle beyaz kısmı yüzde 100 oranında protein ve riboflavin olarak da bilinen B2 vitamini içerir. Riboflavin hücre çoğalmasında görevli vitaminlerden biridir. Boyun uzamasını sağlamak için bu vitamine ihtiyacımız var.

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Günde bir avuç soya doku kütlesini artırır

Soya yüksek oranda protein içeren sebzeler arasındadır. Soyadaki saf protein kemiklerin gelişiminde ve doku kütlesinin artmasında önemli katkı sağlar. Boyunuzun uzamasını sağlamak için günlük 50 gramlık soya tüketimi yeterlidir.

Yulaf kahvaltı için iyi bir seçenek

Yulaf da yüksek miktarda protein içerir. Yulafın bildiğiniz üzere kas kütlesini artırıcı ve yağ miktarını azaltıcı etkisi vardır. Kahvaltıda yulaf ezmesi ya da yulaflı ürünlerin tüketilmesi bu konuda çok önemlidir.

Mercan kalsiyumu doktora danışılarak alınabilir

Deniz mercanlarından elde edilen ve tüketimi kemik büyümesini hızlandıran bu kalsiyum maksimum düzeyde fayda sağlamak için erken yaşlarda alınmalıdır. Doktorunuza danışarak kapsüllerinden de faydalanabileceğiniz gibi, doğal olanları da alabilirsiniz.

Kemiklerin can dostu süt ve peynir

Boy uzamasındaki en etkili minerallerden birisi -hatta başında gelen diyebiliriz- kalsiyumdur. Süt ve ürünlerinde bol miktarda bulunan kalsiyum, kemiklerin uzamasını sağlarken vücudun direncini de artırır. Genel olarak tüm süt ve süt ürünlerinde kalsiyum bulunsa da, günlük olarak tükettiğimiz peynirler içerisinde, tam yağlı beyaz peynir kalsiyum açısından en zengin olanıdır.

Palamut da kemik gelişimini destekliyor

Palamutun haricinde; kefal, torik ve uskumru da içerdiği zengin yağ ve vitaminler sayesinde kemik gelişimini destekler ve kemik uçlarının uzamasını sağlar. Uzmanlar bu balıklardan herhangi birinin her hafta düzenli olarak yenmesini öneriyor.

Tavuk, hindi ve kırmızı etteki protein de boy uzatıyor

Tavuk, hayvansal yiyecekler arasında en zengin protein kaynaklarından birisidir. Proteinin boy uzamasında önemli etki yapıyor. Tavuk ve hindi etindeki bu mineral, kas ve dokuların gelişimi için oldukça önemlidir. Aynı şekilde kırmızı et de bu etkiyi gösterir.