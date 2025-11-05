Botaş’ta beklenen kapı açıldı! Başvurular için geri sayım başladı!

  • İSTANBUL
Enerji sektöründe istihdam arayan binlerce kişinin dikkatini çekecek önemli bir gelişme gündeme düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 223 personel alınacağını bildirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir" denildi. (DHA)

 

