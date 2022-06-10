Boşverin “Kaçacak” mavalını, kaçan sahtekarı aday mı yapıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seçim öncesi, "Erdoğan kaybedince kaçacak" yalanını piyasaya sürüyor. Seçimi kaybedince de, "Hile yaptılar" deyip kuyruğu kendince dik tutmaya çalışıyor.

2023 seçimleri için de aynı saçmalığı gündeme getiren Kılıçdaroğlu halen adaylığını açıklayamazken, Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı kimi seçime sokacağı merak konusu oldu. Millet İttifakı bir türlü ortak aday belirleyemezken, hortumcu Cem Uzan 2023'te aday olacağını duyurdu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, tüm bu gelişmeler üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu 4 yılda bir krizlere girip, Tayyip Erdoğan için “Kaçacak” diyor..

“Yurtdışına kaçacak, duyumlarım var” diyor..

Günler geçiyor, aylar geçiyor..

“Kaçacak” diye iftira attığı lider, daha büyük bir aşk ile bu ülkeye hizmete devam ediyor..

O utanmıyor, aynı yalanı tekrar vizyona sokuyor..

Kılıçdaroğlu, 2014’te bu iftirayı, FETÖ’nün televizyonunda, CIA’nin kuklası o örgütün kulağına üflemesi ile dillendirdi..

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, “Seçim sonrasında kaçacak” iftirasını tekrar söyledi.

Şimdi “4 sene doldu. İftirayı tekrarlamam gerekir” dedi ve yeniden dillendirdi..

Oysa “Kaçacak” iftirasını attığı Tayyip Erdoğan, “Sabah” demiyor, “Akşam” demiyor, “Tatil” demiyor, “Bayram” demiyor, gece gündüz çalışıyor..

Ve bu süreçte, kimin ülkesinden kaçtığı, kimlerin ülkesinden kaçanlarla iş kotardığı daha net ortaya çıkıyor..

Mesela, Tayyip Erdoğan’a rakip olup miting alanlarında yarım ekmek döner dağıtarak, İbrahim Tatlıses’e ve başka şarkıcılara konser verdirerek oy toplamaya çalışan, başaramayınca ülkesinden kaçan kişi kim?

Cem Uzan!

Kim bu Cem Uzan?

Ülkesinden kaçan bir sahtekar..

Dolandırıcı..

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