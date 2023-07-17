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Gündem Boşuna 'takoz' denilmiyor! CHP'den TOKİ'ye çelme
Gündem

Boşuna 'takoz' denilmiyor! CHP'den TOKİ'ye çelme

Yeniakit Publisher
2023-07-17 19:18:00 -
Boşuna 'takoz' denilmiyor! CHP'den TOKİ'ye çelme

CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi, kerpiç evlerde oturan dar gelirli vatandaşların, depreme dayanıklı TOKİ konutlarına sahip olmasına karşı çıktı. CHP'li yönetim, Kavaklıdere ilçesindeki tamamlanma aşamasına gelen TOKİ projelerinin imar planlarını yargıya başvurarak iptal ettirdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Cumhuriyet ve Çamlıbel Mahallerinde yapılan 7'nci ve 8'in etap TOKİ projelerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi yargıya taşıdı. Muğla Büyükşehir, tamamlanma aşamasına gelen projelerin, imar planlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Sabah'ın haberine göre; Dava sonucunda dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak olan TOKİ projeleri iptal ettirilerek mühürlenmek zorunda kaldı.

KERPİÇ EVLERDE OTURAN VATANDAŞLARIN GÜVENDE OLMASI İÇİN İNŞA EDİLİYORDU

Kerpiç evlerde oturan Cumhuriyet ve Çamlıbel Mahallesi halkı Büyükşehir'in anlamsız mücadelesine tepki gösterdi. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyesi mimar Haluk Laçin, Büyükşehir'in devletin olumlu veya olumsuz bakmaksızın projelere itiraz ettiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken planları yapamadığını dile getiren AK Partili Laçin, "Bakanlığımız yaptığı zaman, doğruluğuna yanlışlığına bakmaksızın itiraz edip daha sonra yargıya taşıyor. Çok yakın bir zaman önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinden birçok canımızı kaybettik. Ayakta kalan yapılardan bir kısmı ise TOKİ evleriydi. Devletimiz tarafından yapılan TOKİ'ler güvenilir ve denetimli yapılardır. Kavaklıdere ilçemizde TOKİ evleri yapılmakta oturacak kişiler ise şu anda Kavaklıdere ilçemizde kerpiç evlerde yaşayan halkımızın daha güvende olması için yapılan binalar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maalesef Büyükşehir Belediyesi bu konuya siyasi gözle bakıp, bakanlığımızın her türlü yapmış olduğu olumlu veya olumsuz plan ile tadilatlara itiraz etmekte ve yargıya taşımaktadır. Allah göstermesin yakın bir zamanda Kavaklıdere' de eğer ki bir deprem olmuş olsa biz vatandaşımızı o kerpiç evlerde nasıl koruyabiliriz? Ama TOKİ evleri bir an önce bitmiş olsa, orada afetlere karşı depremlere karşı daha güvenli oturum sağlamış olacaktır. Muğla Büyükşehir Belediyesi yapamadığı planı bakanlık yapmıştır. Büyükşehir ise olumlu veya olumsuz olduğuna bakmaksızın dava açmıştır. Ben buradan biran önce TOKİ evlerinin bitirilip vatandaşlarımızın da içerisine girmesini ümit ediyorum." dedi.

"CHP'NİN SAÇMA MÜCADELESİNİ HALKIMIZIN TAKTİRLERİNE BIRAKIYORUM"

Büyükşehir'in kararına tepki gösteren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Halkımıza yapılan hizmetleri engel olmasanız olmaz mı? Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi depreme dayanıklı ev sahibi olacağı TOKİ konutlarının imar planlarını ısrarla verdikleri mücadelesinin sonunda iptal ettirerek, Cumhuriyet ve Çamlıbel TOKİ Konutlarımızın yapımlarını durdurulmasına sebep olan Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu anlamsız ve saçma mücadelesini halkımızın taktirlerine bırakıyorum." diye konuştu.

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