Bosna Hersek'teki mütevazi kütüphane, Osmanlı döneminden kalma el yazmalarını yıllardır koruyor

BANJA LUKA (AA) - GORANA JAKOVLJEVİC - Balkan ülkesi Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Gazanferi Camisi'nin kadın mektebi bünyesinde bulunan Mehmed Zahirovic Kütüphanesi, Osmanlı döneminden kalma 720 el yazması eseri yıllardır özenle koruyor.

Koruma altındaki Ferhat Paşa Kütüphanesi'nin el yazmalarını da bünyesinde barındıran bu mütevazi kütüphanede, Osmanlı döneminden kalma önemli yazmaların yanı sıra Bosna Hersek tarihinin önemli edebiyat eserleri de buluyor.

Kütüphanede Türkçe, Arapça ve Boşnakça dillerinde kaleme alınmış 10 binden fazla eser yer alıyor.

Kütüphane Sekreteri Maida Blitovic, AA'ya yaptığı açıklamada, kütüphanenin bu yıl eğitim hayatına başlayan İbrahim Maglajlic Medresesi çatısı altında ziyarete açıldığını söyledi.



Toplam 10 bin 769 eserin kütüphanede yer aldığını belirten Blitovic, "Bu sayı, şehirdeki İslam kurumları arasındaki en fazlası." dedi.

Kütüphane bünyesinde 720 el yazması eser bulunduğunu dile getiren Blitovic, bu eserlerin bazılarının Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında dijitalleştirildiğini anlattı.

- Çok sayıda el yazması Bosna'daki savaşta hasar gördü

Blitovic, Bosna Hersek'teki 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta çok sayıda el yazması eserin hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Eserler arasında 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ve bunun dışında 8 de enam-ı şerif de bulunuyor. Kütüphanedeki en eski el yazması ise 9 Mart 1332'de kaleme alınan ancak giriş kısmı bulunmadığından yazarı bilinmeyen bir eser." ifadelerini kullandı.

Kütüphanedeki eserlerin 16. ila 19. yüzyıllara ait olduğunu bildiren Blitovic, "Ferhat Paşa Kütüphanesinden getirilen 75 el yazması, milli anıt olarak üst düzey öneme sahip. Amacımız, onların nesiller boyu korunmasını sağlamak." diye konuştu.

Blitovic, eserlerin korunması için uygun vitrin ve oda sıcaklığının sağlandığına işaret ederek, el yazmalarının kategoriler halinde ayrıldığını ve bir çoğunun temizlendiğini anlattı.

Bir sonraki adımın koruma ve restorasyon olduğunu kaydeden Blitovic, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ile sağlanan iş birliği çerçevesinde tüm eserlerin özel bir ekip tarafından dönemsel sıralamayla restore edileceğini söyledi.

Kütüphanenin sadece medrese öğrencilerine değil, tüm vatandaşların kullanımına açık olduğunu belirten Blitovic, "El yazmaları kullanıma açık değil. İlerleyen dönemde onları sergilemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blitovic, Bosna Hersek'teki el yazması eserlerin değerlerinin korunması gerektiğini sözlerine ekledi.



