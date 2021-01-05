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Aktüel Bosna Hersek'te yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğini geliştirmek istiyor
Aktüel

Bosna Hersek'te yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğini geliştirmek istiyor

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:10:17 -
Bosna Hersek'te yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğini geliştirmek istiyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye'de açmayı planladıkları temsilcilik için Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yardım beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş, Merhamet Başkanı Kenan Vrbanjac ve Merhamet Genel Sekreteri Sidik Azdahic ile bir araya geldi.

Keleş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Merhametin Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV ile iş birliğini geliştirme isteğini desteklediğini söyleyerek Türkiye'nin Bosna Hersek'te birçok projeye destek verdiğini anımsattı. Görüşmede Merhamet ve TDV arasında iş birliği protokolü imzalanması konusunun da ele alındığını belirten Keleş, bu tarz bir protokolün hizmet kapasitesini artıracağını ifade etti.

Vrbanjac da Merhametin Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile ortak çalışmalar yürüttüğünü anımsatarak Bosna Hersek İslam Birliği ile İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlediklerini ve toplanan yardımın ay sonunda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine teslim edileceğini söyledi.

Merhamet'in Türkiye'de de faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden Vrbanjac, "2014'ten bu yana her yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara kurban eti yardımında bulunuyoruz. Merhametin Türkiye'de temsilcilik açmasını istiyoruz. Bu bağlamda TDV'den yardım bekliyoruz." dedi.

Vrbanjac, Türk yetkililerden Merhamet'in Bosna Hersek'teki aşevlerini de ziyaret etmelerini istedi.





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