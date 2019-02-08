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Bosna Hersek EYOF şölenine hazır

Saraybosna ile Doğu Saraybosna şehirlerinde 9-16 Şubat'ta düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için tüm hazırlıklar tamamlandı

08 Şubat 2019 Cuma 11:15
Bosna Hersek EYOF şölenine hazır

Bosna Hersek'te 9-16 Şubat'ta düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

"İki şehir, tek hayal" sloganıyla Saraybosna ile Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenecek organizasyona, 46 ülkeden 14-18 yaş aralığında bin 500 sporcunun katılımı bekleniyor.

İki yılda bir düzenlenen ve son olarak 2017'de Erzurum'un ev sahipliği yaptığı organizasyonda sporcular; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, snowboard ve buz hokeyi olmak üzere 8 branşta yarışmalara katılacak.

Müsabakalar Bjelasnica, Jahorina ve İgman Dağlarının yanı sıra Skenderija, Juan Antonio Samaranch-Zetra ve Peki Spor Salonlarında yapılacak.

 

- Olimpik statta resmi açılış

 

EYOF 2019'un resmi açılış töreni, 10 Şubat'ta başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda gerçekleştirilecek.

1947 yılında inşa edilen ve 1984 Kış Olimpiyatları öncesinde kapasitesi artırılarak restore edilen stattaki resmi açılış törenine, bölge ülkelerinden ve uluslararası spor camiasından çok sayıda üst düzey ismin de katılması bekleniyor.

Festivalin kapanışı ise 16 Şubat'ta Doğu Saraybosna'daki Slavija Stadı'nda olacak.

 

- EYOF 2019'un maskotu: "Groodvy"

 

EYOF 2019'un resmi maskotu, 15 aday arasından seçilen Groodvy oldu. Jüri tarafından seçilerek son üçe kalan adaylar, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan oylama ile belli oldu.

"Kar topu" anlamına gelen "grudva" kelimesinden ilham alınarak ortaya çıkarılan "Groodvy", başında olimpiyat renklerinden renkli saçları olan bir kar topunu andırıyor.

 

- Türkiye'yi 34 sporcu temsil edecek

 

2019 EYOF'ta Türkiye'yi 34 sporcu temsil edecek.

Türk sporcular; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 6 branşta madalya için yarışacak.

Bosna Hersek'teki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

Artistik buz pateni: Alp Eren Özkan, Güzide Irmak Bayır

Biatlon: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner.

Türkiye, 69 sporcuyla katıldığı Erzurum'daki organizasyonda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Yaz spor branşlarında ilk kez 1991'de Belçika'da düzenlenen EYOF, kış branşlarında ise ilk kez 1993'te İtalya'da yapıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:15
  1. Erzurum
  2. Bosna Hersek
  3. Doğu Saraybosna
  4. EYOF 2019
  5. Saraybosna

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