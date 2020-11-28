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Aktüel Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Aktüel

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:37:03 -
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın defnedildi.

Boşanma davasının sürdüğü eşi O.A. tarafından vurulan Cemile A'nın cenazesi, merkeze bağlı Yeniköy'deki baba evine getirildi.

Aile büyükleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Yeniköy Camisi'nde kılınan namaz sonrası köy mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Cemile A'nın taziyeleri kabul eden yengesi Zuhal Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüklerini belirterek, "Ailemizde bütün çocuklar olduğu gibi Cemile de bana çok yakındı, çok severdi, her şeyini paylaşırdı benimle. Güzel kızdı, bizim deli kızımızdı. Bir delilik yaptı o çocukla evlendi. Başta istemedik ama sonra mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş." dedi.

Kaygısız, aileyi toparlamak üzere birkaç kez girişimde bulunulduğunu ifade ederek, "Olaydan sonra 12-13 gün dayandı, biz de dualarla destekledik ama bugün sonmuş, o bir melek oldu. Yavrusu kaldı bir başına. Acımız çok büyük, babasını da 10 gün önce defnettik. Cani bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. 1 yaşında oğlu evde, hiç susturamıyoruz, sürekli ağlıyor. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız, Allah hepimize sabır versin." diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesini isteyen Kaygısız, "Artık bu suçu işleyen insanlar dışarı çıkmasın. Herkes yardımcı olsun ve kadın cinayetleri artık son bulsun lütfen." ifadelerini kullandı.

Cenaze evine gelen Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk de aileye başsağlığı diledi.

- Olay

O.A, 16 Kasım'da eşi Cemile A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaşmış, aracındaki pompalı tüfeği alan O.A'nın ateş açması sonucu Abdullah D. yaşamını yitirmiş, Cemile A. da dün tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.


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