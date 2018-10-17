“Boş mukaveleye imza atan” Fatih Terim’in maaşı 20 milyon TL

Galatasaray uzun yıllar daha Fatih Terim'le çalışmaya devam edecek.

Dün KAP'a bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Yeni dönemde maaşını TL olarak alacak olan Terim'in “boş mukaveleye imza attığı duyurulsa da”, Kralspor’daki habere göre, 65 yaşındaki hocanın yıllık 20 milyon TL (3 milyon euro) kazanacağı öğrenildi.

“Terim boş mukaveleye imza attı”

Galatasaray Kulübü'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”