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Gündem Boruya sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti!
Gündem

Boruya sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:34:00 - 2023-04-29 17:45:25

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde akar borusuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesinde akar borusunda sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği Personeli olay yerine hareket etti.

İtfaiye personeli olay yerinde yaptığı incelemede köpeğin akar borusunda mahsur kaldığını gördü. Kurtarma aparatı yardımı ile köpeği bulunduğu yerden kurtaran itfaiye personeli, köpeğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra köpeği elleri ile su içirip doğaya bıraktı.

Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye personeline teşekkür etti.

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