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Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e teşekkür

- Sarı-siyahlı kulüp, Werder Bremen maçı öncesi eski futbolcusu Nuri Şahin'i onurlandırdı

16 Aralık 2018 Pazar 00:07
Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e teşekkür


BERLİN (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, iç sahada Werder Bremen ile oynadığı lig maçı öncesi eski futbolcusu Nuri Şahin'e teşekkür etti.

Bundesliga'nın 15. hafta maçında Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen ile eski takımı Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde, yıllarca Borussia Dortmund'da forma giymesinin ardından sezon başında Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'e, Borussia Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke ve sportif direktör Michael Zorc sarılarak çiçek verdi.

Ev sahibi ekibin 2-1 galip geldiği ve ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilediği karşılaşmanın ardından Nuri Şahin, Borussia Dortmund’da "sarı duvar" olarak bilinen güney tribünün önüne geldi ve sarı-siyahlı taraftarlarca dakikalarca ayakta alkışlandı. Taraftarlar, "Teşekkürler Nuri" pankartları açtı. Borussia Dortmundlu futbolcular da Türk futbolcuyu tebrik etti.

Eski kulübünün onurlandırdığı Nuri Şahin, maç sonrası yaptığı açıklamada, kariyerine küçük yaşlarda Borussia Dortmund'da başladığını anımsatarak, "Şimdi yollarımız ayrıldı. Atmosfer çok güzeldi. Çok sevindim. İnsanlar bu kulüp için her şeyimi verdiğimi biliyor." dedi.

Eski Alman milli futbolcu Lothar Matthaeus ise Nuri Şahin'in Dortmund ile bu şekilde vedalaşmayı hak ettiğini, tecrübeli futbolcunun kulüp içinde ve taraftarlarla çok iyi ilişkisi olduğunu ve burada ona değer verildiğini söyledi.

Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen ve toplam 14 yıl burada oynayan Nuri Şahin, 2010-2011 sezonunda Borussia Dortmund ile Almanya lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:07
  1. Borussia Dortmund
  2. Bundesliga
  3. Nuri Şahin

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