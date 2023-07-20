Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci dönemi, deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye odaklanıyor

Toplumsal faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan, Cumhuriyetin 100. yılında meyvelerini almak adına geçtiğimiz yıl birinci dönemini hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci dönemini başlatıyor. Programın ilkini geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açan Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek üç projeyi desteklemişti. Jüri tarafından seçilen, iklim krizi ve eşitsizliklerin azaltılması alanlarındaki projeler Haziran sonu tamamlandı.

Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci döneminde ise “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeler desteklenecek.

Programın 2. dönem odak alanları arasında; eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları, çevre ve ekoloji yer alıyor. Odak alanları doğrultusunda desteklenecek projeler vasıtasıyla bölge halkının yaşadığı problemlere yönelik çözüm sağlanması, deprem bölgelerinden farklı illere göç edenlerin kendi şehirlerine yeniden dönüşlerine katkı olması ve bölgenin eskisi gibi yaşanabilir hale gelebilmesi için orta ve uzun vadede teşvik edilmesi hedefleniyor.

Başvurular 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek

Programa başvurular 17 Temmuz tarihinde https:// surdurulebilirfayda.com/ sitesinden alınacak. Ağustos ayında değerlendirmeler yapılırken kazananlar da belli olacak. Eylül 2023 – Şubat 2024 arasında ise katılımcı buluşmaları, eğitimler, etkinlikler, mentorluk ve değerlendirme görüşmeleri yapılacak. Mart ayında ise proje teslimleri gerçekleştirilecek.

Seçilen projelere kapsamlı destekler veriliyor

Kazanan projelere kapasite ve proje geliştirme desteği, ihtiyaç analizi & etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği, görünürlük desteğinin yanı sıra proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dahil olma fırsatı ve katılımcıların kendi alanlarında, topluluklarını oluşturmaları ve geliştirmeleri için Impact Hub İstanbul’da farkındalık etkinlikleri organize etme fırsatı da verilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci döneminin açılmasına yönelik görüşlerini dile getiren Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, yeni dönemde deprem bölgesine odaklandıklarının altını çiziyor: “Birlikte İyileşiyoruz mesajıyla yola çıktığımız programın ikinci döneminde deprem bölgesine farklı alanlarda destek olmayı amaçlıyoruz. Yıkıcı etkisi büyük olan ve hepimizi derinden etkileyen depremlerin ardından her ne olursa olsun geleceğe umutla bakabilmek için hepimizin birlik ve beraberlikten güç alarak elimizden geleni yapması gerekiyor. Bu nedenle odak noktalarımızı bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdik. Eşitsizliklerin azaltılmasından eğitime, geçim kaynaklarından ve iş olanaklarından, çevre ve ekolojiye yönelik bölgedeki yaşam şartlarını iyileştirecek proje önerileri bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken dayanışmanın verdiği ilhamla yolumuzda çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. İlkini geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz programımızda çok verimli bir süreci geride bıraktık ve projelerimizde değerli ilerlemeler kaydettik. Şimdi ise ikinci döneminde aynı başarıyı deprem bölgesinin ihtiyaçları için gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”