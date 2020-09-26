Börü ve arkadaşlarının hesabı soruluyor

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşları ile örgütün siyasi uzantısı HDP’den gelen açıklama ve talimatlar sonucu, teröristler ve örgüt destekçileri tarafından 6 Ekim 2014’te 131 yerleşim yerinde eş zamanlı başlatılan ve Kurban Bayramı’nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ile Ahmet Dakak’ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı ve “6-8 Ekim Olayları” olarak bilinen silahlı şiddet eylemlerinin faillerine yönelik soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da tutuklu bulunduğu 2014’teki Kobani bahanesiyle düzenlenen provakasyonlara ilişkin soruşturması kapsamında aralarında eski HDP’li vekillerin de bulunduğu 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 20’sinin yakalandığı, yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK’nın dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Dağ kadrosunda bulunan şüpheliler arasında,Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.

HDP’li eski vekiller gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, HDP Eski Genel Saymanı Zeki Çelik, MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Parti Meclisi eski üyesi Pervin Oduncu ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

“6-8 Ekim olayları”

Terör örgütü temsilcileri ve onun siyasi uzantıları, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı isyan hareketi için militan/terörist ve ideolojik destekçilerine sokağa çıkma talimatı verdi. PKK/KCK/PYD/YPG elebaşlarının örgüt üyelerine verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların ardından, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eş başkanlığını yaptığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014’te “Halklarımıza Acil Çağrı” başlığıyla “AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” açıklaması yapıldı. Bu açıklama ve çağrılar sonucu 6 Ekim 2014’te birçok yerleşim yerinde eş zamanlı olaylar başladı ve devlet, kamuoyunda “6-8 Ekim Olayları” olarak bilinen yaygın silahlı şiddet eylemleriyle karşı karşıya kaldı.

Yasin Börü ve arkadaşları katledildi

35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, Kurban Bayramı’nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak’ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/ KCK/PYD/YPG’li teröristler tarafından katledildi. Olaylarda, 326’sı kolluk görevlisi, 435’i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş yaralandı, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alındı, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verildi, kamu hizmetlerinin sunumu engellendi. Ayrıca bu olaylarda, mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkıldı veya yakıldı, 729’u sivil, 501’i kamuya ait toplam 1230 araç kullanılamaz hale getirildi. Devlet, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarına gerekli müdahaleyi yaparak kamu düzenini sağladı. 7

HDP Milletvekiline fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan bazı isimlerin bugün milletvekili olduklarına dikkat çekilerek, “Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa’nın 83. maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da halen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.” Olay tarihinde MYK üyesi olan milletvekilleri şöyle: “Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay.” Buldan HDP Eş Genel Başkanı, Beştaş ve Oluç da Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor.