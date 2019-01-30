Borsadan 8 ayın en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098,37 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.808,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Güne artışla başlayan endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500’ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 104.098,37 puandan günü tamamladı. Endeks böylece 29 Mayıs 2018’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.