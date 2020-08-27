Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 35 milyar liralık net kâr
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 77’si net kâr, 19’u net zarar elde etti.
Net kâr büyüklüğünde geçen yılın ilk yarısında ilk 10’da yer alan Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve İskenderun Demir Çelik listeden çıkarken, bu şirketlerin yerine ASELSAN, VakıfBank ve Halk Bankası girdi. İlk yarıda en fazla net zararı ise hava yolu şirketleri yazdı.