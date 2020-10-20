Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.220
|-0,46
|BIST ANKARA
|2.242
|0,59
|BIST ANTALYA
|1.849
|1,74
|BIST BALIKESİR
|1.664
|1,78
|BIST BURSA
|3.526
|-0,26
|BIST DENIZLI
|3.277
|5,14
|BIST ISTANBUL
|1.328
|0,17
|BIST IZMIR
|2.963
|2,13
|BIST KAYSERI
|7.276
|0,77
|BIST KOCAELI
|2.614
|0,21
|BIST KONYA
|2.411
|4,33
|BIST TEKIRDAĞ
|8.589
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)