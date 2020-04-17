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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2020-04-17 18:43:50 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 261.589 1,96
BIST ANKARA 165.237 0,09
BIST ANTALYA 80.617 4,62
BIST BALIKESİR 100.687 -0,55
BIST BURSA 169.425 2,35
BIST DENIZLI 142.894 2,84
BIST ISTANBUL 98.983 2,27
BIST IZMIR 193.292 -0,31
BIST KAYSERI 376.377 1,73
BIST KOCAELI 194.313 2,50
BIST KONYA 80.313 2,51
BIST TEKIRDAĞ 450.229 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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