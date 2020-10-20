Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.018.867.777
|Şişe Cam
|2.002.869.206
|Şekerbank
|945.802.768
|ASELSAN
|899.423.728
|Petkim
|770.631.493
|Yapı ve Kredi Bankası
|681.029.528
|Akbank
|651.285.020
|İş Finansal Kiralama
|637.452.834
|Torunlar GMYO
|590.912.001
|Albaraka Türk
|580.830.827
|Turkcell
|561.093.763
|Türk Hava Yolları
|448.637.404
|Emlak Konut GMYO
|433.019.914
|Vakıflar Bankası
|414.170.758
|Odaş Elektrik
|412.876.899
|Sabancı Holding
|402.673.869
|Halkbank
|396.083.704
|Koç Holding
|349.610.057
|Kardemir (D)
|348.447.589
|Ege Endüstri
|322.898.451
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)