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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:49:45 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.018.867.777
Şişe Cam 2.002.869.206
Şekerbank 945.802.768
ASELSAN 899.423.728
Petkim 770.631.493
Yapı ve Kredi Bankası 681.029.528
Akbank 651.285.020
İş Finansal Kiralama 637.452.834
Torunlar GMYO 590.912.001
Albaraka Türk 580.830.827
Turkcell 561.093.763
Türk Hava Yolları 448.637.404
Emlak Konut GMYO 433.019.914
Vakıflar Bankası 414.170.758
Odaş Elektrik 412.876.899
Sabancı Holding 402.673.869
Halkbank 396.083.704
Koç Holding 349.610.057
Kardemir (D) 348.447.589
Ege Endüstri 322.898.451

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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