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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:20:51 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.548.235.905
Türk Hava Yolları 2.494.391.801
Garanti Bankası 1.711.118.755
ASELSAN 1.291.221.299
Kardemir (D) 891.525.039
Petkim 723.225.459
Şekerbank 604.245.636
Odaş Elektrik 570.761.447
Türkiye Sigorta 502.988.484
Akbank 484.594.874
Pegasus 412.761.023
İş Bankası (C) 404.597.050
Halkbank 285.326.064
Koç Holding 277.403.398
Gübre Fabrikaları 261.954.946
Vakıflar Bankası 247.917.744
İpek Doğal Enerji 244.938.891
Yapı ve Kredi Bankası 236.240.469
İş GMYO 222.232.012
Tüpraş 197.128.557

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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