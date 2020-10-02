Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.548.235.905
|Türk Hava Yolları
|2.494.391.801
|Garanti Bankası
|1.711.118.755
|ASELSAN
|1.291.221.299
|Kardemir (D)
|891.525.039
|Petkim
|723.225.459
|Şekerbank
|604.245.636
|Odaş Elektrik
|570.761.447
|Türkiye Sigorta
|502.988.484
|Akbank
|484.594.874
|Pegasus
|412.761.023
|İş Bankası (C)
|404.597.050
|Halkbank
|285.326.064
|Koç Holding
|277.403.398
|Gübre Fabrikaları
|261.954.946
|Vakıflar Bankası
|247.917.744
|İpek Doğal Enerji
|244.938.891
|Yapı ve Kredi Bankası
|236.240.469
|İş GMYO
|222.232.012
|Tüpraş
|197.128.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)