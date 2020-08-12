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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:45:13 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.410.406.517
Kardemir (D) 1.664.443.792
Emlak Konut GMYO 1.596.874.233
Garanti Bankası 1.564.200.722
Güneş Sigorta 1.106.299.438
ASELSAN 1.045.009.601
Akbank 939.825.591
Tüpraş 809.094.696
Pegasus 806.566.112
Odaş Elektrik 660.942.912
Turkcell 549.135.522
Şişe Cam 521.195.360
Bim Mağazalar 483.765.655
Türk Telekom 436.218.346
Vakıflar Bankası 393.860.118
Karsan Otomotiv 357.350.174
Halkbank 354.900.515
TAV Havalimanları 320.428.836
Yapı ve Kredi Bankası 320.129.015
Şekerbank 304.304.909

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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