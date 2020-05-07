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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:56:06 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.342.134.168
Garanti Bankası 1.172.284.564
Sasa Polyester 656.126.446
Türk Hava Yolları 645.387.252
ASELSAN 402.691.827
Petkim 391.583.808
Güneş Sigorta 376.427.773
Migros Ticaret 376.265.544
Şok Marketler 350.255.655
Yapı ve Kredi Bankası 333.724.444
Ereğli Demir Çelik 330.363.534
İpek Doğal Enerji 304.652.952
Akbank 281.189.299
İş Finansal Kiralama 268.796.377
Pegasus 243.202.907
Koza Madencilik 212.866.263
Doğan Holding 207.207.116
Koza Altın 199.392.081
Vakıflar Bankası 191.836.253
Tüpraş 180.068.850

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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