Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|1.660.600.033
|Garanti Bankası
|1.031.990.149
|Türk Hava Yolları
|908.410.021
|ASELSAN
|833.094.111
|Akbank
|439.041.737
|Eczacıbaşı İlaç
|417.636.130
|Yapı ve Kredi Bankası
|326.389.136
|Vakıflar Bankası
|323.855.217
|Migros Ticaret
|316.817.977
|İş Finansal Kiralama
|315.026.436
|Karsan Otomotiv
|278.684.274
|Güneş Sigorta
|277.668.785
|Sasa Polyester
|260.116.322
|Petkim
|243.562.008
|Ereğli Demir Çelik
|224.074.772
|Kardemir (D)
|223.193.104
|İş Bankası (C)
|209.826.936
|Turkcell
|192.695.931
|Koza Altın
|172.615.481
|Tüpraş
|159.459.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)