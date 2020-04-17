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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-17 18:44:40 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Pegasus 1.660.600.033
Garanti Bankası 1.031.990.149
Türk Hava Yolları 908.410.021
ASELSAN 833.094.111
Akbank 439.041.737
Eczacıbaşı İlaç 417.636.130
Yapı ve Kredi Bankası 326.389.136
Vakıflar Bankası 323.855.217
Migros Ticaret 316.817.977
İş Finansal Kiralama 315.026.436
Karsan Otomotiv 278.684.274
Güneş Sigorta 277.668.785
Sasa Polyester 260.116.322
Petkim 243.562.008
Ereğli Demir Çelik 224.074.772
Kardemir (D) 223.193.104
İş Bankası (C) 209.826.936
Turkcell 192.695.931
Koza Altın 172.615.481
Tüpraş 159.459.835

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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