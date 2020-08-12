Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|242.000,00
|45,93
|İş Bankası (B)
|40.200,00
|33,20
|İş Bankası (C)
|5,03
|-0,98
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-1,55
|0,53
|İş Girişim
|6,46
|-2,27
|70,00
|İş GMYO
|1,78
|-1,11
|1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,55
|-0,26
|87,50
|İş Yat. Ort.
|3,25
|-2,40
|101,70
|İşbir Holding
|1.390,90
|-0,01
|223,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-2,30
|37,10
|İttifak Holding
|3,01
|-1,95
|-19,09
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|-1,24
|82,69
|İzmir Demir Çelik
|15,60
|-3,17
|90,48
|İzmir Fırça
|2,52
|-0,40
|40,00
|Jantsa Jant Sanayi
|115,70
|-2,36
|117,53
|Kafein Yazılım
|17,50
|-0,91
|57,57
|Kaplamin
|9,23
|0,00
|66,31
|Kardemir (A)
|3,71
|-1,33
|40,00
|Kardemir (B)
|3,23
|0,31
|22,35
|Kardemir (D)
|2,85
|0,35
|7,14
|Karel Elektronik
|17,04
|-1,16
|17,27
|Karsan Otomotiv
|3,11
|2,30
|96,84
|Karsu Tekstil
|5,43
|4,22
|67,59
|Kartonsan
|635,70
|-2,51
|64,54
|Katmerciler Ekipman
|4,81
|-1,23
|25,26
|Kent Gıda
|1.720,60
|878,73
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|-1,55
|56,13
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|4,76
|-20,00
|Kiler GMYO
|10,40
|7,66
|174,41
|Klimasan Klima
|13,86
|-0,79
|-34,67
|Koç Holding
|15,08
|-0,59
|-24,63
|Konfrut Gıda
|10,85
|-1,18
|38,75
|Konya Çimento
|395,50
|-3,06
|45,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|0,60
|-8,22
|Koza Altın
|82,20
|-0,06
|11,01
|Koza Madencilik
|13,36
|1,14
|33,20
|Körfez GMYO
|5,10
|4,51
|113,39
|Kristal Kola
|1,95
|-1,52
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|24,88
|-2,43
|95,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|81,40
|10,00
|246,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|-1,63
|46,06
|Kütahya Porselen
|32,54
|3,43
|391,54
|Lider Faktoring
|3,02
|2,37
|64,58
|Link Bilgisayar
|29,32
|9,98
|61,54
|Logo Yazılım
|84,90
|-0,70
|39,64
|Lokman Hekim Sağlık
|7,70
|-3,14
|33,22
|Lüks Kadife
|22,96
|-4,25
|165,74
|Makina Takım
|2,25
|-3,02
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,23
|-2,19
|88,98
|Marmaris Altınyunus
|108,50
|-6,38
|52,82
|Marshall
|146,00
|2,53
|207,11
|Martı GMYO
|1,88
|-2,59
|86,14
|Martı Otel
|1,11
|-1,77
|21,98
|Mavi Giyim
|40,74
|2,41
|-29,64
|Mazhar Zorlu Holding
|16,07
|32,92
|Mega Polietilen
|3,44
|-5,49
|171,20
|Menderes Tekstil
|2,89
|-1,37
|120,61
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,10
|7,14
|95,99
|Merko Gıda
|1,72
|-1,71
|63,81
|Metemtur Otelcilik
|2,37
|5,33
|33,15
|Metro Holding
|2,00
|-0,50
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,54
|-0,84
|80,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-2,65
|-58,75
|Migros Ticaret
|40,82
|-5,16
|68,54
|Milpa
|3,89
|-3,23
|77,63
|Mistral GMYO
|3,80
|9,83
|101,06
|MLP Sağlık
|16,88
|-2,82
|5,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,13
|-1,61
|48,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,32
|1,30
|83,33
|Net Holding
|2,35
|-0,42
|-9,62
|Netaş Telekom.
|14,69
|-1,54
|12,48
|Niğbaş Niğde Beton
|19,57
|8,18
|215,65
|Nuh Çimento
|19,25
|0,68
|75,24
|Nurol GMYO
|6,58
|-7,45
|84,31
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,53
|68,08
|Olmuksan-IP
|5,20
|3,79
|103,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,21
|-1,10
|45,36
|Orma Orman Mahsulleri
|11,70
|0,09
|323,91
|Osmanlı Menkul
|14,38
|9,19
|244,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,08
|7,69
|83,33
|Otokar
|148,70
|-2,04
|1,13
|Oyak Çimento
|8,05
|-0,98
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|-2,80
|185,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-1,60
|-0,29
|Özak GMYO
|4,04
|-2,42
|57,20
|Özbal Çelik Boru
|3,49
|5,12
|116,52
|Özderici GMYO
|2,07
|-2,82
|31,85
|Özerden Plastik
|2,11
|0,96
|-7,46
|Panora GMYO
|5,32
|-1,30
|-5,03
|Papilon Savunma
|14,97
|-0,20
|94,25
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|-1,60
|21,31
|Parsan
|17,23
|-1,66
|1,71
|Pegasus
|51,50
|5,66
|-40,39
|Peker GMYO
|11,05
|3,27
|253,04
|Penguen Gıda
|3,14
|-3,68
|243,02
|Pera GMYO
|1,36
|-3,55
|44,68
|Pergamon Dış Ticaret
|11,67
|-6,27
|50,82
|Petkim
|3,71
|-1,07
|-2,62
|Petrokent Turizm
|867,20
|576,97
|Pınar Et Ve Un
|19,00
|-2,01
|107,20
|Pınar Su
|5,29
|-1,12
|128,02
|Pınar Süt
|18,13
|-2,94
|43,09
|Plastikkart
|11,56
|-1,28
|24,70
|Polisan Holding
|3,09
|-1,59
|2,40
|Politeknik Metal
|186,30
|0,00
|144,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|-1,93
|-17,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.205,70
|0,07
|8,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|148,00
|3,71
|14,64
|QNB Finansbank
|73,70
|4,32
|96,53
|Ral Yatırım Holding
|16,28
|-9,96
|139,41
|Ray Sigorta
|5,67
|-1,39
|65,79
|Reysaş GMYO
|4,61
|-1,28
|0,44
|Reysaş Lojistik
|5,03
|-1,57
|14,84
|Rhea Girişim
|2,62
|7,82
|120,17
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-1,49
|45,86
|Royal Halı
|2,52
|-2,33
|83,94
|RTA Laboratuvarları
|50,90
|-3,96
|2093,97
|Sabancı Holding
|8,04
|0,88
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,78
|-1,56
|73,39
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-0,90
|12,82
|Sanifoam Sünger
|5,19
|-2,44
|3,80
|Sanko Pazarlama
|7,45
|1,22
|-2,62
|Saray Matbaacılık
|2,96
|-3,90
|128,96
|Sarkuysan
|6,72
|-0,88
|40,99
|Sasa Polyester
|13,16
|-1,28
|70,25
|Say Reklamcılık
|4,64
|-0,22
|107,14
|Sekuro Plastik
|7,65
|-1,92
|42,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|0,24
|39,82
|Selçuk Gıda
|3,53
|105,23
|Senkron Güvenlik
|2,33
|3,10
|-14,65
|Serve Film Prodüksiyon
|6,65
|318,24
|Servet GMYO
|20,90
|-1,69
|145,88
|Seyitler Kimya
|8,70
|-0,80
|28,13
|Silverline Endüstri
|3,72
|-1,06
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,32
|-1,49
|13,79
|Smartiks Yazılım
|8,25
|-0,12
|-15,90
|Soda Sanayii
|6,89
|-0,43
|16,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,88
|4,89
|234,88
|Söktaş
|3,72
|-1,59
|118,76
|Sönmez Filament
|9,15
|1,89
|87,50
|Sönmez Pamuklu
|9,82
|0,20
|99,59
|Sumaş Suni Tahta
|16,30
|0,00
|64,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|-1,07
|-3,14
|Şekerbank
|1,43
|-2,05
|9,16
|Şişe Cam
|6,27
|-0,48
|22,42
|Şok Marketler
|12,64
|-1,63
|17,47
|T. Halk Bankası
|5,19
|-0,76
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|-1,41
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,13
|0,00
|-6,61
|T.Tuborg
|14,20
|-1,87
|19,33
|Taç Tarım Ürünleri
|5,80
|3,02
|85,90
|Tat Gıda
|9,70
|-1,92
|59,44
|TAV Havalimanları
|18,18
|0,28
|-33,07
|Taze Kuru Gıda
|55,40
|9,92
|665,19
|Tek-Art Turizm
|1,50
|-4,46
|19,05
|Tekfen Holding
|14,61
|-1,02
|-21,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,87
|-2,17
|39,76
|Temapol Polimer Plastik
|7,16
|-2,59
|37,16
|TGS Dış Ticaret
|8,75
|-2,23
|87,37
|Tofaş Oto. Fab.
|22,72
|-3,15
|-2,50
|Torunlar GMYO
|3,81
|-1,55
|38,55
|Trabzon Liman
|13,45
|-1,75
|26,17
|Trabzonspor Sportif
|3,85
|5,77
|79,07
|Trakya Cam
|3,98
|-0,25
|17,37
|Trend GMYO
|5,11
|-1,16
|132,27
|TSKB GMYO
|3,12
|-2,50
|132,84
|Tuğçelik
|5,20
|0,39
|31,65
|Tukaş
|9,19
|5,27
|-25,59
|Turcas Petrol
|3,19
|-2,15
|19,48
|Turkcell
|15,22
|0,59
|10,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|-3,30
|14,20
|Tüpraş
|76,95
|-0,84
|-39,31
|Türk Hava Yolları
|11,81
|1,72
|-18,33
|Türk Prysmian Kablo
|5,57
|1,46
|115,85
|Türk Telekom
|7,44
|1,64
|3,11
|Türk Traktör
|103,30
|-1,34
|95,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,35
|-0,22
|62,74
|Ufuk Yatırım
|7,35
|1,66
|184,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,59
|-2,34
|116,51
|Ulusoy Elektrik
|41,80
|-0,99
|57,14
|Ulusoy Un Sanayi
|10,62
|-1,21
|178,01
|Umpaş Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Uşak Seramik
|1,65
|-1,20
|35,97
|Utopya Turizm
|6,99
|-0,57
|42,07
|Uzertaş Boya
|4,87
|9,44
|119,37
|Ülker Bisküvi
|22,46
|-4,83
|0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|4,87
|4,51
|101,24
|Vakıf GMYO
|3,28
|-1,80
|89,49
|Vakıf Yat. Ort.
|11,40
|9,83
|525,98
|Vakıflar Bankası
|4,42
|0,00
|-19,78
|Vakko Tekstil
|4,74
|-0,63
|4,41
|Vanet Gıda
|1,61
|0,63
|12,59
|Verusa Holding
|27,20
|-1,09
|46,63
|Verusaturk Girisim
|5,73
|-1,72
|8,96
|Vestel
|16,60
|-1,19
|31,54
|Vestel Beyaz Eşya
|26,40
|-2,22
|25,13
|Viking Kağıt
|4,46
|-1,55
|138,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,89
|-0,26
|60,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,70
|1,93
|118,99
|Yataş
|8,09
|-1,10
|10,22
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,51
|-3,09
|55,90
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|0,00
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,83
|-1,19
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,86
|-1,15
|30,30
|Yeşil Yatırım Holding
|16,20
|-1,16
|44,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.899,90
|-1,43
|134,29
|Yonga Mobilya
|28,82
|10,00
|212,16
|Yükselen Çelik
|14,16
|-3,61
|131,00
|Yünsa
|11,96
|-2,13
|18,79
|Zorlu Enerji
|2,39
|1,27
|46,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)