0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (1)

31 Ocak 2019 Perşembe 13:22
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,124,958,72
Acıpayam Selüloz3,52-2,497,98
Adana Çimento (A)6,110,990,99
Adana Çimento (B)4,200,002,19
Adana Çimento (C)1,490,005,67
Adel Kalemcilik12,181,6710,73
Adese Alışveriş Ticaret2,281,79-2,56
Afyon Çimento4,950,617,84
Ak Enerji0,661,544,76
Akbank7,171,2721,84
Akçansa8,002,048,84
Akdenız Güvenlık Hız.2,20-2,229,45
Akfen GMYO1,830,0010,91
Akın Tekstil9,490,110,42
Akiş GMYO2,620,382,34
Akmerkez GMYO15,95-0,31-2,57
Aksa8,682,0016,35
Aksa Enerji3,021,0012,69
Aksigorta3,90-0,766,56
Aksu Enerji8,48-1,409,84
Alarko Carrıer46,701,7918,65
Alarko GMYO48,780,168,59
Alarko Holding2,60-1,1425,60
Albaraka Türk1,302,366,56
Alcatel Lucent Teletaş6,680,3015,97
Alkim Kağıt4,440,236,99
Alkim Kimya24,240,082,28
Altınyağ0,290,00-34,09
Altınyunus Çeşme4,201,20
Anadolu Cam2,940,009,70
Anadolu Efes22,841,5110,87
Anadolu Grubu Holding12,785,4524,80
Anadolu Hayat Emek.5,841,04-2,83
Anadolu Isuzu6,94-0,2912,30
Anadolu Sigorta4,290,704,13
Anel Elektrik1,962,0820,99
Arçelik18,480,9817,04
Arena Bilgisayar3,800,80-13,83
Armada Bilgisayar8,688,50-6,57
Arsan Tekstil1,791,1310,49
Artı Yatırım Holding1,05-1,8720,69
Aselsan26,520,6110,13
Aslan Çimento29,760,745,68
Ata GMYO3,97-1,00-1,00
Atakule GMYO1,340,001,84
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.1,464,2969,77
AvivaSA Emeklilik Hayat8,05-0,494,95
Avrasya GMYO1,040,9718,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,180,859,26
Avrasya Stratejik GMYF1.251,900,010,45
Avrupa Yatırım Holding2,60-2,267,00
Ayen Enerji2,570,789,36
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,548,45
Aygaz12,271,328,30
Bagfaş5,800,1720,33
Bak Ambalaj4,981,43-1,78
Balatacılar Balatacılık0,38-5,0015,15
Bantaş Ambalaj1,510,000,00
Banvit11,360,625,28
Baştaş Başkent Çimento1,950,00-3,47
Batı Çimento2,470,002,49
Batısöke Çimento1,110,001,83
Bera Holding2,120,472,91
Berkosan Yalıtım1,814,020,00
Beşiktaş Futbol Yat.1,692,424,32
Beyaz Filo4,560,0067,03
Bilici Yatırım1,480,008,82
Bim Mağazalar89,65-0,883,05
Bimeks0,0716,6716,67
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,890,00-23,93
Bizim Mağazaları7,022,033,24
Bolu Çimento3,520,282,62
Bomonti Elektrik1,101,85129,17
Borusan Mannesmann8,691,5211,41
Borusan Yat. Paz.41,9410,0211,48
Bosch Fren Sistemleri170,600,835,31
Bossa7,85-0,6310,25
Boyner Perakende Yat.4,820,2122,34
Brisa6,630,454,74
Burçelik3,362,444,67
Burçelik Vana1,570,646,08
Bursa Çimento4,955,3212,50
Carrefoursa4,020,0015,52
Coca Cola İçecek33,12-0,607,25
Cosmos Yat. Holding0,95-3,06-2,06
Credıtwest Faktorıng1,020,99-1,92
Çelebi62,00-0,56-2,21
Çelik Halat5,99-0,17-0,17
Çemaş Döküm0,811,256,58
Çemtaş6,110,490,49
Çimbeton29,420,752,87
Çimentaş11,63-0,60-8,43
Çimsa8,181,118,34
Çuhadaroğlu Metal1,890,006,18
Dagi Giyim1,34-1,478,06
Dagi Yatırım Holding1,050,003,96
Dardanel1,120,001,82
Datagate Bilgisayar4,651,318,64
Demirören Gazetecilik16,254,1769,27
Demısaş Döküm2,860,7015,32
Denge Holding1,341,5215,52
Deniz GMYO3,20-0,315,26
Denizbank16,28-2,81-14,76
Denizli Cam11,140,63-3,30
Derimod9,291,097,15
Desa Deri2,190,0026,59
Despec Bilgisayar3,151,29-3,96
Deva Holding3,611,409,73
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan5,721,064,38
DO-CO511,500,396,83
Doğan Burda3,120,323,65
Doğan Holding1,150,8812,75
Doğtaş Kelebek Mobilya1,181,72-3,28
Doğusan1,960,00-18,67
Doğuş GMYO2,190,463,79
Doğuş Otomotiv4,902,0812,90
Döktaş Dökümcülük9,61-0,4117,91
Duran Doğan Basım6,801,4933,33
Dyo Boya3,050,665,17
Eczacıbaşı İlaç3,041,0011,36
Eczacıbaşı Yatırım8,171,8713,47
Edip Gayrimenkul0,690,00-10,39
Ege Endüstri388,600,6012,97
Ege Gübre25,861,5719,17
Ege Profil8,950,900,90
Ege Seramik3,681,389,85
Egeli & Co Tarım Girişim0,160,0023,08
Egeli&Co Enerji Yatırım0,340,0041,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast3,70-1,07-3,65
Ekiz Kimya0,330,000,00
Emek Elektrik1,00-0,992,04
Eminiş Ambalaj1,12-1,75-4,27
Emlak Konut GMYO1,593,926,00
Enerjisa Enerji5,433,636,47
Enka İnşaat5,011,019,39
Erbosan62,051,14-0,56
Ereğli Demir Çelik8,581,7818,84
Ersu Gıda0,930,001,09
Escort Teknoloji0,740,00-2,63
Etiler Gıda2,15-0,460,94
Euro Kapital Yat. Ort.0,752,745,63
Euro Trend Yat. Ort.0,630,00-1,56
Euro Yat. Ort.0,650,003,17
Euro Yatırım Holding0,541,89-1,82
Fenerbahçe Futbol7,781,9712,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,090,3216,17
F-M İzmit Piston18,241,675,74
Fonet Bilgi Teknolojileri3,612,855,56
Ford Otosan62,001,6424,00
Formet Çelik Kapı2,747,87115,75
Frigo Pak Gıda1,65-2,94
Galatasaray Sportif1,53-0,6523,39
Garanti Bankası9,342,3017,34
Garanti Faktoring2,06-0,484,04
Garanti Yat. Ort.0,742,78-6,33
Gedik Y. Men. Değ.3,470,007,76
Gedik Yatırım Holding2,73-2,5016,17
Gediz Ambalaj4,48-4,277,95
Gentaş2,043,0315,25
Gersan Elektrik3,560,280,85
Global Men. Değ.0,472,170,00
Global Yat. Holding3,493,2516,72
Good-Year3,720,548,14
Göltaş Çimento12,37-1,83-0,48
Gözde Girişim3,345,0325,09
GSD Denizcilik1,260,009,57
GSD Holding0,871,168,75
Gübre Fabrik.3,30-0,3011,49
Güler Yat. Holding1,062,91-0,93
Güneş Sigorta1,701,8013,33
Halk GMYO0,731,394,29
Halk Sigorta1,101,850,00
Hatay Tekstil4,20-0,476,33
Hedef Girişim1,220,005,17
Hektaş10,600,2814,35
HUB Girişim1,951,043,72
Hürriyet Gzt.0,981,035,38
ICBC Turkey Bank4,23-1,63-14,20
İdealist Danışmanlık15,39-0,0642,50
İdealist GMYO1,812,8411,04
İhlas Ev Aletleri0,343,033,03
İhlas Gayrimenkul1,080,002,86
İhlas Gazetecilik0,601,69-1,64
İhlas Holding0,330,003,13
İhlas Yayın Holding0,350,006,06
İndeks Bilgisayar6,960,8716,58
Info Yatırım1,130,009,71
İntema26,482,2442,14
İpek Doğal Enerji5,53-1,602,98
İskenderun Demir Çelik6,830,4420,67


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:22
  1. Borsada günün ilk yarısı (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak' tepkisi! 'Böylelerine itibar edilmemeli'
    1. Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak'..
    2. Trump'ın tampon bölge planı sızdı!..
    3. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    4. Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye Salon..
    5. Van'daki terör operasyonu
    6. Federal Almanya Meclisinde Nazi..
    7. EMİTT'te Osmanlı saray mutfağı..
    8. "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"..
    9. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    10. Bu pamuklu çöplerle kulak temizlemeye..
    11. Wolverhampton, Jonny'nin bonservisini..
    12. Duymamızı sağlayan katı görüntülü bu..
    13. 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı!..
    14. Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına..
    15. İspanya'da kadınlar futbol maçını..
    16. 11 başlıkta AK Parti manifestosu
    17. PAC-MAN, Red Bull kutusunda
    18. BM Özel Raportörü Callamard,..
    19. Pamuk tarlası olsun istediler ama..
    20. "Suriye'de Rusya ve İsrail İran'a..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek