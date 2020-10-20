Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|12,46
|9,97
|569,89
|Acıpayam Selüloz
|18,05
|2,97
|185,84
|Adel Kalemcilik
|22,54
|-1,66
|43,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|6,38
|110,04
|Afyon Çimento
|4,70
|0,00
|106,30
|Ak Enerji
|2,46
|-1,99
|125,69
|Akbank
|5,37
|-0,74
|-33,79
|Akçansa
|14,37
|1,05
|48,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|8,72
|9,96
|313,27
|Akfen GMYO
|4,27
|-0,23
|5,43
|Akın Tekstil
|21,10
|-1,22
|53,01
|Akiş GMYO
|3,74
|-1,58
|19,40
|Akmerkez GMYO
|77,90
|-0,13
|247,69
|Aksa
|8,26
|1,23
|17,94
|Aksa Enerji
|6,80
|1,19
|78,95
|Aksigorta
|8,34
|0,00
|53,94
|Aksu Enerji
|12,66
|-0,71
|-14,86
|Alarko Carrıer
|139,90
|-2,51
|134,24
|Alarko GMYO
|18,80
|-0,27
|27,91
|Alarko Holding
|6,06
|0,00
|1,85
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.097,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,77
|2,31
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,10
|1,84
|166,61
|Alkim Kağıt
|13,49
|-0,44
|148,90
|Alkim Kimya
|15,03
|-0,79
|142,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,04
|-5,30
|641,46
|Altınyunus Çeşme
|53,40
|-0,47
|434,53
|Anadolu Efes
|23,16
|-0,77
|8,85
|Anadolu Grubu Holding
|20,34
|-1,45
|15,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|0,36
|37,71
|Anadolu Isuzu
|16,90
|-1,05
|38,87
|Anadolu Sigorta
|7,02
|-0,28
|69,01
|Anel Elektrik
|3,86
|-2,39
|118,96
|Arçelik
|27,62
|1,32
|32,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,60
|0,94
|Arena Bilgisayar
|36,88
|-0,05
|406,25
|Armada Bilgisayar
|57,75
|0,26
|252,35
|Arsan Tekstil
|6,36
|0,95
|77,65
|Artı Yatırım Holding
|11,92
|1371,60
|Aselsan
|18,36
|1,44
|76,35
|Ata GMYO
|4,21
|-1,41
|-7,06
|Atakule GMYO
|2,81
|-3,44
|46,35
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|9,91
|599,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,00
|4,71
|106,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,32
|-0,62
|6,82
|Avrasya GMYO
|3,74
|7,16
|147,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,50
|0,29
|92,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,90
|0,03
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|4,44
|-3,90
|188,31
|Ayen Enerji
|6,18
|-2,22
|78,10
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,78
|300,91
|Aygaz
|12,18
|-1,06
|0,28
|Bagfaş
|19,07
|2,20
|13,38
|Bak Ambalaj
|17,33
|-2,09
|137,90
|Balatacılar Balatacılık
|9,43
|660,48
|Bantaş Ambalaj
|5,87
|9,93
|132,94
|Banvit
|24,96
|-0,72
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|8,44
|225,87
|Batı Çimento
|4,34
|0,70
|31,12
|Batısöke Çimento
|2,71
|4,23
|106,87
|Bayrak Taban Sanayi
|8,87
|-1,88
|Bera Holding
|10,81
|5,57
|180,78
|Berkosan Yalıtım
|6,66
|5,71
|143,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,34
|-1,18
|36,33
|Beyaz Filo
|10,97
|250,50
|Bilici Yatırım
|5,87
|-1,34
|104,78
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,58
|49,32
|Birko Mensucat
|2,00
|9,89
|545,16
|Birlik Mensucat
|2,64
|-1,49
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,78
|0,36
|51,54
|Bomonti Elektrik
|13,00
|915,63
|Borusan Mannesmann
|15,74
|-0,38
|37,47
|Borusan Yat. Paz.
|178,00
|-0,39
|197,09
|Bosch Fren Sistemleri
|931,40
|2,50
|223,65
|Bossa
|13,52
|-0,22
|67,74
|Brisa
|14,42
|1,19
|53,75
|Burçelik
|21,94
|0,46
|277,62
|Burçelik Vana
|57,10
|0,18
|488,05
|Bursa Çimento
|6,97
|-0,43
|74,10
|Carrefoursa
|24,32
|416,35
|Casa Emtia Petrol
|29,48
|213,95
|Ceo Event Medya
|8,87
|-9,86
|142,20
|Coca Cola İçecek
|53,25
|0,38
|40,65
|Cosmos Yat. Holding
|7,91
|-9,91
|287,75
|Credıtwest Faktorıng
|5,16
|-0,39
|79,17
|Çelebi
|78,95
|1,61
|-20,53
|Çelik Halat
|15,99
|-0,68
|146,00
|Çemaş Döküm
|2,49
|6,41
|98,64
|Çemtaş
|14,80
|-1,00
|82,06
|Çimbeton
|143,00
|-2,59
|246,58
|Çimentaş
|33,96
|-1,68
|126,40
|Çimsa
|14,04
|0,36
|54,63
|Çuhadaroğlu Metal
|6,92
|-2,54
|116,93
|Dagi Giyim
|13,00
|-5,45
|420,00
|Dagi Yatırım Holding
|19,48
|761,95
|Dardanel
|27,00
|612,40
|Datagate Bilgisayar
|16,27
|0,68
|108,32
|Demısaş Döküm
|6,63
|1,84
|90,52
|Denge Holding
|4,45
|224,82
|Deniz GMYO
|3,59
|-0,55
|70,61
|Derimod
|10,85
|5,44
|51,96
|Derlüks Deri
|8,68
|-0,46
|114,54
|Desa Deri
|7,30
|-1,22
|60,79
|Despec Bilgisayar
|13,15
|3,62
|210,14
|Deva Holding
|23,24
|4,50
|160,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,65
|-2,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,59
|232,05
|Ditaş Doğan
|32,56
|-0,37
|242,19
|DO-CO
|342,30
|0,62
|-39,31
|Doğan Burda
|22,70
|273,97
|Doğan Holding
|2,43
|0,00
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,93
|3,53
|77,58
|Doğusan
|3,95
|-1,25
|89,90
|Doğuş GMYO
|10,32
|-0,96
|127,81
|Doğuş Otomotiv
|18,06
|0,89
|89,71
|Döktaş Dökümcülük
|36,60
|3,98
|15,66
|Duran Doğan Basım
|22,56
|-2,76
|60,68
|Dyo Boya
|12,02
|-4,53
|145,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|0,42
|96,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,79
|0,71
|105,45
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|0,29
|147,48
|Ege Endüstri
|925,00
|6,47
|64,43
|Ege Gübre
|129,00
|-1,00
|161,69
|Ege Profil
|21,20
|-2,57
|77,11
|Ege Seramik
|7,09
|-1,12
|92,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,83
|471,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,18
|458,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,47
|9,70
|635,00
|Egeplast
|20,00
|60,00
|Ekiz Kimya
|9,70
|0,00
|1490,16
|Emek Elektrik
|3,87
|-0,77
|143,40
|Eminiş Ambalaj
|33,84
|2126,32
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,00
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,38
|0,32
|39,25
|Enka İnşaat
|7,22
|0,14
|29,35
|Erbosan
|29,24
|0,55
|17,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,55
|-0,62
|8,42
|Ersu Gıda
|5,53
|-1,43
|167,15
|Escort Teknoloji
|6,16
|0,49
|343,17
|Esenboğa Elektrik
|18,18
|9,98
|Etiler Gıda
|3,80
|225,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|-1,32
|133,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,72
|9,98
|462,90
|Euro Yat. Ort.
|4,53
|9,95
|302,40
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|-1,76
|86,00
|Fade Gıda
|6,49
|-1,37
|Fenerbahçe Futbol
|37,16
|-2,88
|156,81
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,50
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,16
|-1,28
|34,79
|F-M İzmit Piston
|127,00
|-2,16
|168,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,78
|-2,81
|66,19
|Ford Otosan
|92,40
|-0,32
|39,76
|Formet Çelik Kapı
|7,35
|145,00
|Frigo Pak Gıda
|21,34
|204,62
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-4,85
|93,10
|Garanti Bankası
|7,46
|-0,53
|-33,03
|Garanti Faktoring
|11,34
|-2,41
|193,02
|Garanti Yat. Ort.
|3,61
|5,25
|262,16
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|4,40
|202,07
|Gediz Ambalaj
|19,15
|2,96
|183,28
|Gentaş
|3,62
|-2,95
|75,56
|Gersan Elektrik
|7,05
|-0,70
|121,00
|Global Men. Değ.
|5,21
|-3,34
|177,13
|Global Yat. Holding
|7,14
|6,25
|46,61
|Good-Year
|6,16
|-1,12
|52,10
|Göltaş Çimento
|26,50
|1,69
|48,96
|Gözde Girişim
|6,76
|0,30
|31,52
|GSD Denizcilik
|4,93
|-0,60
|92,58
|GSD Holding
|2,50
|2,04
|67,79
|Gübre Fabrik.
|35,24
|0,51
|289,82
|Güler Yat. Holding
|13,96
|-0,85
|587,68
|Halk GMYO
|2,74
|3,01
|135,27
|Hatay Tekstil
|14,57
|3,26
|116,37
|Hedef Girişim
|5,97
|-1,16
|150,18
|Hektaş
|13,59
|-0,80
|69,45
|HUB Girişim
|17,93
|0,50
|90,98
|Hürriyet Gzt.
|2,55
|-1,92
|123,68
|ICBC Turkey Bank
|7,06
|-1,53
|33,97
|İdealist Danışmanlık
|11,62
|250,00
|İdealist GMYO
|7,00
|-0,71
|128,76
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|0,00
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-2,80
|35,04
|İhlas Gazetecilik
|5,09
|-8,62
|12,11
|İhlas Holding
|1,23
|2,50
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|0,00
|65,54
|İndeks Bilgisayar
|17,75
|1,72
|89,24
|Info Yatırım
|14,52
|3,71
|198,60
|İntema
|19,92
|-0,50
|115,12
|Inveo Yatırım Holding
|30,06
|-1,05
|290,90
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|-1,44
|59,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|-0,64
|-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)