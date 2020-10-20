Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.900,00
|-0,21
|48,77
|İş Bankası (C)
|5,77
|0,52
|-9,98
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,18
|3,21
|10,00
|İş Girişim
|14,13
|9,11
|271,84
|İş GMYO
|2,16
|3,35
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|10,26
|2,40
|154,80
|İş Yat. Ort.
|3,26
|3,82
|102,32
|İşbir Holding
|3.000,00
|-6,78
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,36
|9,68
|119,35
|İttifak Holding
|11,04
|9,96
|196,77
|İz Hayvancılık Tarım
|8,48
|1,07
|224,10
|İzmir Demir Çelik
|21,50
|8,59
|162,52
|İzmir Fırça
|6,94
|9,98
|285,56
|Jantsa Jant Sanayi
|188,40
|-3,88
|254,22
|Kafein Yazılım
|18,04
|-0,72
|62,44
|Kaplamin
|22,32
|9,95
|302,16
|Kardemir (A)
|5,85
|-0,68
|120,75
|Kardemir (B)
|3,91
|1,56
|48,11
|Kardemir (D)
|3,64
|-0,82
|36,84
|Karel Elektronik
|19,96
|4,23
|37,37
|Karsan Otomotiv
|3,13
|1,29
|98,10
|Karsu Tekstil
|5,84
|0,69
|80,25
|Kartonsan
|930,40
|9,99
|140,82
|Katmerciler Ekipman
|12,30
|9,92
|220,31
|Kent Gıda
|292,00
|-8,52
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|7,35
|-3,29
|125,46
|Kervansaray Yat. Holding
|1,75
|-1,69
|218,18
|Kiler GMYO
|16,41
|9,99
|332,98
|Klimasan Klima
|16,50
|-0,84
|-22,22
|Koç Holding
|15,54
|0,32
|-22,34
|Konfrut Gıda
|17,54
|0,17
|124,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|8,34
|9,88
|Konya Çimento
|625,50
|9,99
|130,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,45
|-0,40
|-2,09
|Koza Altın
|79,70
|-0,31
|7,63
|Koza Madencilik
|13,59
|0,89
|35,49
|Körfez GMYO
|7,27
|-9,91
|204,18
|Kristal Kola
|2,64
|10,00
|74,83
|Kron Telekomünikasyon
|27,66
|-1,21
|117,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|131,90
|-5,65
|461,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|4,15
|123,85
|Kütahya Porselen
|29,58
|0,07
|346,83
|Lider Faktoring
|3,72
|-6,77
|102,72
|Link Bilgisayar
|40,42
|-2,23
|124,70
|Logo Yazılım
|101,00
|-0,59
|66,12
|Lokman Hekim Sağlık
|11,16
|-2,11
|94,58
|Lüks Kadife
|31,62
|-3,60
|265,97
|Makina Takım
|3,17
|1,28
|68,62
|Marka Yatırım Holding
|3,25
|1,56
|175,42
|Marmaris Altınyunus
|88,35
|-1,89
|24,44
|Marshall
|334,10
|-7,19
|602,78
|Martı GMYO
|3,04
|9,75
|200,99
|Martı Otel
|1,93
|9,66
|112,09
|Mavi Giyim
|45,22
|-1,27
|-21,90
|Mazhar Zorlu Holding
|19,93
|0,00
|64,85
|Mega Polietilen
|11,83
|9,94
|832,63
|Menderes Tekstil
|3,86
|6,93
|194,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|87,30
|-10,00
|349,07
|Merko Gıda
|19,44
|-10,00
|1751,43
|Metemtur Otelcilik
|9,96
|-0,40
|459,55
|Metro Holding
|2,67
|5,95
|93,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,17
|3,99
|112,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,81
|6,04
|-47,31
|Migros Ticaret
|42,30
|0,19
|74,65
|Milpa
|5,74
|-0,17
|162,10
|Mistral GMYO
|4,90
|-0,81
|161,11
|MLP Sağlık
|18,11
|-1,90
|13,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,28
|-4,71
|538,60
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|5,46
|81,88
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,00
|-0,05
|190,88
|Net Holding
|3,38
|1,81
|30,00
|Netaş Telekom.
|22,58
|4,63
|72,89
|Niğbaş Niğde Beton
|38,00
|-1,96
|512,90
|Nuh Çimento
|33,14
|9,95
|201,69
|Nurol GMYO
|7,29
|3,26
|104,20
|Odaş Elektrik
|3,40
|-2,30
|135,18
|Olmuksan-IP
|10,83
|-0,64
|322,89
|Orge Enerji Elektrik
|7,89
|-0,75
|59,07
|Orma Orman Mahsulleri
|14,82
|9,94
|436,96
|Osmanlı Menkul
|24,54
|-0,32
|487,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,24
|-1,85
|152,38
|Otokar
|161,00
|-0,49
|9,49
|Oyak Çimento
|8,53
|0,00
|55,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|2,08
|197,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|3,37
|69,00
|Özak GMYO
|4,69
|4,22
|82,49
|Özbal Çelik Boru
|6,63
|-0,90
|311,32
|Özderici GMYO
|2,72
|7,94
|73,25
|Özerden Plastik
|7,37
|0,00
|223,25
|Panora GMYO
|6,40
|1,59
|14,25
|Papilon Savunma
|18,44
|-0,97
|139,28
|Park Elek.Madencilik
|5,68
|2,16
|86,23
|Parsan
|20,68
|-0,48
|22,08
|Pegasus
|46,68
|-0,77
|-45,97
|Peker GMYO
|3,03
|7,45
|235,04
|Penguen Gıda
|5,99
|1,53
|554,36
|Pera GMYO
|3,12
|9,86
|231,91
|Pergamon Dış Ticaret
|16,70
|-1,88
|115,83
|Petkim
|4,49
|0,22
|17,85
|Petrokent Turizm
|776,00
|-5,96
|505,78
|Pınar Et Ve Un
|24,96
|1,05
|174,61
|Pınar Su
|8,10
|0,37
|249,14
|Pınar Süt
|22,14
|0,09
|75,58
|Plastikkart
|12,25
|-1,84
|32,15
|Polisan Holding
|4,19
|-0,71
|38,85
|Politeknik Metal
|424,00
|9,19
|457,37
|Prizma Press Matbaacılık
|8,49
|9,97
|97,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,40
|0,03
|10,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,90
|-1,49
|2,17
|QNB Finansbank
|71,70
|0,84
|91,20
|Ral Yatırım Holding
|5,37
|-2,72
|104,61
|Ray Sigorta
|21,04
|9,93
|515,20
|Reysaş GMYO
|5,46
|5,61
|18,95
|Reysaş Lojistik
|7,57
|-0,79
|72,83
|Rhea Girişim
|3,41
|8,95
|186,55
|Rodrigo Tekstil
|10,66
|6,71
|488,95
|Royal Halı
|3,50
|-5,41
|155,47
|RTA Laboratuvarları
|44,46
|0,50
|1816,38
|Sabancı Holding
|8,81
|0,46
|-3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,11
|-1,45
|180,28
|Sanel Mühendislik
|3,72
|2,76
|26,79
|Sanifoam Sünger
|9,81
|9,98
|96,20
|Sanko Pazarlama
|8,48
|0,12
|16,39
|Saray Matbaacılık
|5,60
|9,59
|333,18
|Sarkuysan
|7,29
|3,40
|129,43
|Sasa Polyester
|16,83
|-0,53
|117,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,68
|-4,30
|287,50
|Sekuro Plastik
|10,98
|4,47
|104,85
|Selçuk Ecza Deposu
|9,84
|-1,60
|64,97
|Selçuk Gıda
|4,19
|-0,48
|288,78
|Senkron Güvenlik
|3,57
|-3,51
|30,77
|Serve Film Prodüksiyon
|15,83
|-1,06
|895,60
|Servet GMYO
|42,52
|0,47
|400,24
|Seyitler Kimya
|14,36
|9,79
|111,49
|Silverline Endüstri
|4,70
|-1,26
|117,59
|Sinpaş GMYO
|2,89
|5,09
|149,14
|Smartiks Yazılım
|8,58
|-1,49
|-12,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,98
|-0,07
|627,47
|Söktaş
|4,91
|5,36
|188,74
|Sönmez Filament
|20,80
|1,96
|326,23
|Sönmez Pamuklu
|16,02
|-2,79
|225,61
|Sumaş Suni Tahta
|42,34
|7,19
|331,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,43
|-0,89
|-7,32
|Şekerbank
|2,04
|2,00
|55,73
|Şişe Cam
|6,98
|1,75
|37,12
|Şok Marketler
|12,86
|1,34
|19,52
|T. Halk Bankası
|5,18
|-0,58
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|81,35
|8,25
|86,58
|T.S.K.B.
|1,54
|10,00
|27,27
|T.Tuborg
|17,92
|-0,99
|50,59
|Taç Tarım Ürünleri
|10,85
|-9,58
|247,76
|Tat Gıda
|12,07
|1,00
|98,40
|TAV Havalimanları
|15,38
|0,07
|-43,38
|Taze Kuru Gıda
|349,70
|-9,99
|4730,11
|Tek-Art Turizm
|2,04
|4,08
|61,90
|Tekfen Holding
|15,59
|-1,27
|-13,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,04
|-2,59
|115,24
|Temapol Polimer Plastik
|10,66
|3,70
|104,21
|TGS Dış Ticaret
|9,37
|1,19
|100,64
|Tofaş Oto. Fab.
|28,20
|3,22
|21,02
|Torunlar GMYO
|4,30
|3,86
|56,36
|Trabzon Liman
|37,22
|9,99
|255,36
|Trabzonspor Sportif
|4,28
|-4,89
|99,07
|Trend GMYO
|9,02
|10,00
|310,00
|TSKB GMYO
|4,02
|1,77
|320,95
|Tuğçelik
|8,04
|0,00
|103,54
|Tukaş
|11,65
|3,93
|-5,67
|Turcas Petrol
|4,98
|-2,35
|86,52
|Turkcell
|17,04
|-1,10
|23,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,25
|-2,26
|75,51
|Tüpraş
|80,70
|-0,43
|-36,36
|Türk Hava Yolları
|10,54
|-0,75
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|13,78
|-1,15
|434,00
|Türk Telekom
|7,77
|2,78
|7,68
|Türk Traktör
|118,00
|0,17
|123,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,40
|-5,52
|120,00
|Türkiye Sigorta
|6,14
|-0,32
|181,94
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-4,22
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|4,90
|290,61
|Ulusoy Elektrik
|53,15
|-0,28
|99,81
|Ulusoy Un Sanayi
|12,66
|6,93
|231,41
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,53
|10,00
|108,49
|Utopya Turizm
|23,50
|-2,08
|377,64
|Uzertaş Boya
|44,02
|10,00
|1882,88
|Ülker Bisküvi
|24,80
|-0,24
|10,91
|Vakıf Fin. Kir.
|4,51
|3,92
|112,99
|Vakıf GMYO
|4,17
|2,71
|140,90
|Vakıf Yat. Ort.
|8,94
|-1,00
|390,90
|Vakıflar Bankası
|4,27
|0,00
|-22,50
|Vakko Tekstil
|6,17
|-0,80
|35,90
|Vanet Gıda
|11,01
|-9,98
|669,93
|Verusa Holding
|44,10
|-0,41
|137,73
|Verusaturk Girisim
|9,10
|0,78
|73,04
|Vestel
|18,25
|-1,30
|44,61
|Vestel Beyaz Eşya
|32,40
|-2,99
|53,57
|Viking Kağıt
|7,83
|9,97
|318,72
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,88
|2,95
|101,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|3,03
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,72
|-9,98
|614,83
|Yataş
|9,84
|-1,99
|34,06
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,10
|-2,38
|154,66
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|1,07
|10,77
|Yeşil GMYO
|1,20
|1,69
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,37
|4,58
|107,58
|Yeşil Yatırım Holding
|36,30
|10,00
|223,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.795,00
|-4,51
|470,29
|Yonga Mobilya
|32,90
|-3,58
|256,35
|Yükselen Çelik
|7,53
|3,43
|145,68
|Yünsa
|14,95
|-1,58
|48,49
|Zorlu Enerji
|2,74
|-1,44
|68,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)